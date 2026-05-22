La Aemet pronostica una jornada con calima ligera en las medianías y zonas altas de Tenerife

Calima, subida de temperaturas y fuertes vientos. Esta es la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este viernes en Tenerife. Una jornada en la que se espera que las temperaturas oscilen entre los 18 y 25 grados y cielos nubosos en el norte.

El fenómeno más destacado se dará en las islas orientales, con rachas puntualmente muy fuertes del noroeste en Lanzarote y Fuerteventura por la tarde-noche, así como en vertientes este y oeste de las islas de mayor relieve.

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

En el norte, por debajo de 900 a 1000 metros, predominio de cielos nubosos con apertura de amplios claros durante las horas centrales del día. En el resto, poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el sur y oeste por la mañana y de nubes altas por la tarde. Calima ligera en medianías y zonas altas. Temperaturas en ligero ascenso en zonas altas. En el resto sin cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en el litoral norte. Viento moderado del norte a noroeste, con intervalos de fuerte de madrugada y sobre todo a últimas horas en la vertiente sur de Anaga, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 18 25

LA GOMERA

En el norte, por debajo de 800 a 900 metros, predominio de cielos nubosos con apertura de amplios claros durante las horas centrales del día. En el resto, poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes altas por la tarde. Calima ligera en medianías y zonas altas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en el norte. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en vertientes este y noroeste por la tarde-noche, sin descartar alguna racha puntualmente muy fuerte a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 19 23

LA PALMA

En el norte, por debajo de 900 a 1000 metros, predominio de cielos nubosos con apertura de amplios claros durante las horas centrales del día. En el resto, poco nuboso o despejado con intervalos nubosos en el oeste por la mañana. Calima ligera en zonas altas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del norte a nordeste, con intervalos de fuerte en extremo sudeste a últimas horas, cuando no se descartan rachas puntualmente muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 18 22

EL HIERRO

En el norte, por debajo de 800 a 900 metros, intervalos nubosos con predominio de los claros durante las horas centrales del día. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima ligera en zonas altas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en cumbres y extremos sudeste y oeste por la tarde, cuando no se descartan rachas puntualmente muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 13 17