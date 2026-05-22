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La Aemet prevé que la calima y el sol continúen este sábado en Tenerife

La isla tendrá calima ligera en medianías y zonas altas y viento moderado del norte, con rachas fuertes en algunos puntos

Previsión de temperaturas en Canarias este sábado

Previsión de temperaturas en Canarias este sábado / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La calima y el calor continúan este sábado en Tenerife. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) los termómetros se moverán entre los 19 y los 26 grados, en una jornada marcada por el polvo en suspensión, el viento y el ascenso de las temperaturas en zonas de interior.

La previsión apunta a intervalos nubosos en el litoral norte, especialmente a primeras y últimas horas del día. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque también podrán aparecer algunos intervalos de nubes altas.

Uno de los elementos más destacados será la calima ligera, que afectará sobre todo a medianías y zonas altas. Este fenómeno seguirá presente en Canarias durante el sábado, acompañado de temperaturas elevadas en varias islas y de viento con intervalos fuertes en determinados puntos del Archipiélago.

Temperaturas en ascenso en el interior

En Tenerife, las temperaturas se mantendrán con pocos cambios en las zonas bajas del norte, pero subirán de forma ligera a moderada en el resto, especialmente en áreas del interior. La capital tinerfeña alcanzará los 26 grados, aunque en zonas alejadas del litoral el ambiente podrá ser más cálido.

Jornada de calor en Santa Cruz

Jornada de calor en Santa Cruz / Andrés Gutiérrez

La Aemet prevé que el calor sea más acusado en otras islas, donde las máximas podrán llegar a los 30 o 32 grados, especialmente en áreas del interior sur de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria.

El tiempo en el resto de Canarias

En el conjunto del Archipiélago, la jornada estará marcada por la calima, el calor y el viento. En Lanzarote y Fuerteventura se esperan cielos poco nubosos o despejados en buena parte del día, con intervalos en el norte, oeste o zonas expuestas. Las máximas podrán alcanzar los 30-32 grados en zonas del interior sur.

En Gran Canaria, la calima afectará principalmente a medianías y zonas altas. Las temperaturas subirán en buena parte de la Isla y también se prevén valores de hasta 30-32 grados en el interior sur. Las Palmas de Gran Canaria registrará 19 grados de mínima y 23 de máxima.

Noticias relacionadas y más

En las islas occidentales, La Gomera, La Palma y El Hierro tendrán intervalos nubosos en el litoral norte y cielos más despejados en el resto. También se espera calima ligera en medianías y zonas altas, con temperaturas en ligero a moderado ascenso fuera de las zonas bajas del norte.

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