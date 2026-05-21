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La Unión Europea lo hace oficial: los tinerfeños ya no necesitarán un cargador diferente para cada dispositivo electrónico

La Comisión Europea busca reducir la basura electrónica utilizando un único cargador para todos los aparatos electrónicos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen / OLIVIER MATTHYS / EFE

Helena Ros

Helena Ros

La Unión Europea continua avanzando con el objetivo de reducir los residuos electrónicos. Tras obligar a los fabricantes de móviles a incorporar el puerto USB-C, Bruselas ha decidido ampliar la normativa a más dispositivos electrónicos.

La medida forma parte del nuevo marco europeo relacionado con el Marcado CE y busca acabar con los cargadores exclusivos y la acumulación de cables diferentes en los hogares.

USB-C para todos los dispositivos

La normativa va más allá y obliga a que tanto móviles como tablets, ordenadores, auriculares o consolas comercializados en la Unión Europea incorporen la conexión USB tipo C. Además, los dispositivos deben ser compatibles con el sistema USB Power Delivery, un protocolo universal de carga rápida que permite adaptar automáticamente la potencia de carga entre distintos aparatos.

¿Cuál es el objetivo?

Con esta medida, la Unión Europea busca reducir los residuos electrotónicos y facilitar la compatibilidad entre dispositivos. También buscar reduce la acumulación de cables innecesarios y que a través de un único cable se puedan cargar los diferentes dispositivos. Por último, uno de los objetivos principales es frenar los accesorios exclusivos de alguna marcas como Apple, cuyos móviles hasta el modelo del iPhone 15 no utilizan este tipo de USB.

Desde la Comisión Europea estima que este cambio ayudará a reducir miles de toneladas de basura tecnológica cada año.

Un cargador USB-C.

Un cargador USB-C. / Shutterstock

La ciberseguridad también experimenta cambios

Los cargadores no son los únicos afectados con estas nuevas normativas de la UE. Bruselas también busca reforzar la seguridad digital de los usuarios y para ellos los fabricantes deben garantizar:

  • Actualizaciones de seguridad
  • Mejor protección de datos
  • Mayor control del software
  • Seguridad en dispositivos conectados a internet

Noticias relacionadas y más

Aunque muchas de estas obligaciones no comenzaran a aplicarse hasta diciembre del 2027, pero si comenzaran a notificarse. Desde septiembre de 2026, los fabricantes y empresas deberán ir adaptándose progresivamente a las nuevas exigencias europeas.

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