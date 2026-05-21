La TF-5 se prepara para una de sus obras más esperadas: adjudicado el tercer carril entre Guamasa y el Aeropuerto Tenerife Norte

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha adjudicado provisionalmente las obras del tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto de Tenerife Norte, en sentido Santa Cruz de Tenerife.

La intervención permitirá ampliar de dos a tres carriles este tramo de la TF-5 en dirección Santa Cruz de Tenerife, favoreciendo una mayor capacidad de absorción del tráfico y unas mejores condiciones de circulación para los miles de usuarios que transitan diariamente por esta vía.

La actuación ha recaído en la unión temporal de empresas formada por Ferrovial Construcción S.A. y ASTOYA, que será la encargada de ejecutar un proyecto considerado estratégico para mejorar la movilidad en uno de los tramos más saturados de la red viaria insular.

Una actuación para aliviar un tramo con mucho tráfico

El proyecto busca aumentar la capacidad de la TF-5 en un punto que soporta a diario una elevada intensidad de vehículos. La ampliación permitirá que la vía pueda absorber mejor los desplazamientos hacia Santa Cruz, especialmente en horas de mayor demanda.

La intervención no se limita a añadir un carril. También incluye la remodelación de los enlaces de Guamasa y San Lázaro, dos puntos clave para la circulación en el entorno de La Laguna y el Aeropuerto del Norte. Esta nueva configuración permitirá separar los tráficos con origen y destino norte y sur, sustituyendo el actual sistema, basado en un único acceso, por una estructura más eficiente con conexiones diferenciadas.

¿Qué cambiará para los conductores?

La principal novedad será la ampliación del tramo en sentido Santa Cruz. Esta mejora permitirá distribuir mejor el tráfico que baja desde el norte y el que se dirige al aeropuerto.

También cambiará la forma de acceder a Tenerife Norte. Los conductores procedentes del norte podrán utilizar el nuevo enlace directo sin tener que avanzar hasta San Lázaro, lo que debería reducir movimientos innecesarios en una zona donde confluyen varios flujos de circulación.