Tenerife se promociona en Alemania como destino para congresos y eventos

Turismo de Tenerife promociona estos días la Isla en IMEX Frankfurt, una de las principales ferias europeas del sector de reuniones, congresos, presentaciones de productos y viajes de incentivo. La cita se celebra en Alemania del 19 al 21 de mayo y reúne a profesionales de la industria internacional de eventos.

La entidad dependiente del Cabildo de Tenerife ha acudido a feria, la más importante del sector de toda Alemania, a través de su Tenerife Convention Bureau (TCB) y acompañada de hoteles y agencias de la isla, indica una nota del Cabildo.

El objetivo es presentar Tenerife como un destino preparado para acoger congresos, reuniones corporativas, incentivos y eventos de gran formato, aprovechando su conectividad aérea, su planta alojativa y su oferta de espacios para encuentros profesionales.

¿Qué es el turismo MICE?

El turismo MICE agrupa viajes vinculados a reuniones, incentivos, congresos y exposiciones. Es un segmento estratégico porque suele atraer a visitantes profesionales, genera actividad económica en hoteles, restauración, transporte, servicios audiovisuales, agencias especializadas y empresas auxiliares, y ayuda a diversificar el modelo turístico.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, destacó la importancia de este tipo de turismo para Tenerife como oportunidad para avanzar hacia un modelo basado en la diversificación, la calidad y el valor añadido. Según explicó, los eventos profesionales no solo benefician al sector turístico, sino también a muchas actividades relacionadas.

Afonso defendió que Tenerife cuenta con condiciones favorables para acoger congresos y encuentros de distinto tamaño, gracias a sus infraestructuras alojativas y congresuales.

Nuevas conexiones con Norteamérica

La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, destacó que las nuevas conexiones aéreas directas con Toronto y Montreal representan una oportunidad clave para reforzar la presencia de la Isla en Norteamérica. A su juicio, estos enlaces pueden ayudar a captar congresos, incentivos y eventos corporativos procedentes de Canadá y otros mercados cercanos.

Además resaltó que la reapertura de establecimientos emblemáticos como el Gran Hotel Taoro y su Centro de Congresos, así como el Radisson Resort & Residences en Puerto de la Cruz, junto con la oferta alojativa y de infraestructuras para eventos de la isla, refuerza la capacidad de la isla para acoger eventos de gran formato.

Hoteles, agencias y reuniones profesionales

Durante la feria, los técnicos del Tenerife Convention Bureau han celebrado numerosas reuniones con profesionales del sector. A estos encuentros se suman los mantenidos por una media decena de empresas de la Isla asociadas a la marca de Turismo de Tenerife, entre ellas hoteles y agencias organizadoras de eventos.

La participación en IMEX permite a Tenerife mostrar su oferta ante un público especializado y captar nuevas oportunidades en un mercado muy competitivo, donde los destinos buscan diferenciarse por conectividad, capacidad organizativa, alojamientos y experiencias complementarias.