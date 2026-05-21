Tenerife se promociona en Alemania como destino para congresos y eventos
Turismo de Tenerife participa en IMEX Frankfurt junto a hoteles y agencias de la Isla para reforzar su presencia en el mercado MICE
Turismo de Tenerife promociona estos días la Isla en IMEX Frankfurt, una de las principales ferias europeas del sector de reuniones, congresos, presentaciones de productos y viajes de incentivo. La cita se celebra en Alemania del 19 al 21 de mayo y reúne a profesionales de la industria internacional de eventos.
La entidad dependiente del Cabildo de Tenerife ha acudido a feria, la más importante del sector de toda Alemania, a través de su Tenerife Convention Bureau (TCB) y acompañada de hoteles y agencias de la isla, indica una nota del Cabildo.
El objetivo es presentar Tenerife como un destino preparado para acoger congresos, reuniones corporativas, incentivos y eventos de gran formato, aprovechando su conectividad aérea, su planta alojativa y su oferta de espacios para encuentros profesionales.
¿Qué es el turismo MICE?
El turismo MICE agrupa viajes vinculados a reuniones, incentivos, congresos y exposiciones. Es un segmento estratégico porque suele atraer a visitantes profesionales, genera actividad económica en hoteles, restauración, transporte, servicios audiovisuales, agencias especializadas y empresas auxiliares, y ayuda a diversificar el modelo turístico.
El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, destacó la importancia de este tipo de turismo para Tenerife como oportunidad para avanzar hacia un modelo basado en la diversificación, la calidad y el valor añadido. Según explicó, los eventos profesionales no solo benefician al sector turístico, sino también a muchas actividades relacionadas.
Afonso defendió que Tenerife cuenta con condiciones favorables para acoger congresos y encuentros de distinto tamaño, gracias a sus infraestructuras alojativas y congresuales.
Nuevas conexiones con Norteamérica
La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, destacó que las nuevas conexiones aéreas directas con Toronto y Montreal representan una oportunidad clave para reforzar la presencia de la Isla en Norteamérica. A su juicio, estos enlaces pueden ayudar a captar congresos, incentivos y eventos corporativos procedentes de Canadá y otros mercados cercanos.
Además resaltó que la reapertura de establecimientos emblemáticos como el Gran Hotel Taoro y su Centro de Congresos, así como el Radisson Resort & Residences en Puerto de la Cruz, junto con la oferta alojativa y de infraestructuras para eventos de la isla, refuerza la capacidad de la isla para acoger eventos de gran formato.
Hoteles, agencias y reuniones profesionales
Durante la feria, los técnicos del Tenerife Convention Bureau han celebrado numerosas reuniones con profesionales del sector. A estos encuentros se suman los mantenidos por una media decena de empresas de la Isla asociadas a la marca de Turismo de Tenerife, entre ellas hoteles y agencias organizadoras de eventos.
La participación en IMEX permite a Tenerife mostrar su oferta ante un público especializado y captar nuevas oportunidades en un mercado muy competitivo, donde los destinos buscan diferenciarse por conectividad, capacidad organizativa, alojamientos y experiencias complementarias.
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