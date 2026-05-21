Tenerife y Galicia 'falan galego' en Los Realejos en honor a Santiago Apóstol

"Que se le haya hecho un hueco a Santiago Apóstol durante mayo en Los Realejos habla de la importancia que tiene en el municipio", sentencia una de integrante de la comunidad eclesiástica de la parroquia realejera, Ángeles Abrante. En medio de todo el ajetreo que supone este mes para sus habitantes, también hay tiempo para entablar una conversación en el mismo idioma con Galicia gracias a la figura del santo gallego por excelencia. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visitó Los Realejos para estrechar lazos culturales, históricos y espirituales en torno a la devoción a Santiago. Fue recibido por el alcalde de la ciudad, Adolfo González, y el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, entre otras autoridades de la Isla.

El hermanamiento entre ambos territorios se enmarca en el 530 aniversario del copatrón de Los Realejos, que le da nombre a su parroquia principal. La celebración de la liturgia tuvo el sello local y musical de Tigaray. El momento más representativo de esta fraternidad fue una ofrenda con las banderas del municipio del Norte y de la comunidad gallega trasladadas hasta el altar. Además, se entregaron tres cestos de flores adornados con cintas de los colores de las enseñas de Los Realejos, Canarias y Galicia.

Los emblemas de Santiago Apóstol

Los emblemas de Santiago Apóstol se encuentran por toda su iglesia realejera si se analiza de manera minuciosa gracias al conocimiento del historiador del arte local, Manuel Hernández. El primero está coronando el retablo mayor del templo: la cruz de Santiago se encuentra en lo más alto. Otro de los signos del titular de la parroquia está en los restos de un antiguo retablo sobre la vida del discípulo y que presidió el inmueble durante las primeras décadas de la iglesia. En la actualidad, está conservado en tres tablas que forman un tríptico. Están atribuidas al maestro de Delft y fue el comerciante Domenico Rizo quien lo hizo traer desde Flandes entre 1538 y 1546. En clave heráldica, la cruz del apóstol también está en la parte izquierda del escudo de Los Realejos junto al pendón morado de Castilla y una añepa (un bastón de mando o insignia ceremonial utilizada por los aborígenes canarios).

La relación de Los Realejos con Santiago Apóstol se remonta al siglo XVI, cuando se construyó una pequeña ermita que pasaría a ser la iglesia actual. Está considerado como el templo más antiguo de Tenerife. Durante siglos se celebraron grandes fiestas en su honor en el municipio, pero empezaron a decaer durante las primeras décadas del siglo XX. Ahora, solo se mantienen los actos civiles y religiosos. Momentos a los que se unirá el 21 de mayo de 2026: un día histórico en el que Los Realejos y Galicia 'falaron galego' en honor a la figura de Santiago Apóstol.