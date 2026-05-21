La pasarela peatonal de Padre Anchieta: esto es lo que se tarda en los distintos trayectos del enclave de La Laguna

El mapa de la movilidad peatonal ha cambiado de forma definitiva en San Cristóbal de La Laguna. La esperada pasarela del Anillo Peatonal de Padre Anchieta ya está operativa, una infraestructura impulsada por el Cabildo de Tenerife con un objetivo claro: priorizar la seguridad de los transeúntes, reducir los tiempos de desplazamiento y optimizar de paso la fluidez de los vehículos en uno de los puntos de mayor complejidad viaria de la isla.

La gran estructura circular y continua no solo responde a una necesidad arquitectónica, sino que funciona como un intercambiador peatonal aéreo diseñado para resolver, de forma accesible, seis trayectos fundamentales que conectan la zona universitaria, el Intercambiador de Titsa, la Avenida Trinidad y Geneto.

El nuevo cronómetro de Padre Anchieta: ¿Cuánto se tarda ahora?

La puesta en marcha de la pasarela altera de forma notable los tiempos de caminata que realizaban diariamente miles de estudiantes y vecinos. El balance de los nuevos recorridos se estructura de la siguiente manera:

Desde la Facultad de Ciencias hacia el Intercambiador de Titsa: es el trayecto que registra el mayor ahorro de tiempo. Los peatones tardaban antes 5 minutos y 42 segundos; ahora, el recorrido en línea directa se realiza en 3 minutos y 24 segundos .

es el trayecto que registra el mayor ahorro de tiempo. Los peatones tardaban antes 5 minutos y 42 segundos; ahora, el recorrido en línea directa se realiza en . Desde la Facultad de Ciencias hacia la Avenida Trinidad: el tiempo de desplazamiento también experimenta una rebaja importante, pasando de los antiguos 5 minutos y 31 segundos a los 4 minutos y 26 segundos actuales.

el tiempo de desplazamiento también experimenta una rebaja importante, pasando de los antiguos 5 minutos y 31 segundos a los actuales. Desde la Facultad de Ciencias en dirección a Geneto: la conexión se agiliza de forma eficiente, reduciéndose de 4 minutos y 37 segundos a 3 minutos y 49 segundos .

la conexión se agiliza de forma eficiente, reduciéndose de 4 minutos y 37 segundos a . Desde la Avenida Trinidad hacia el Intercambiador de Titsa: el minutaje se mantiene prácticamente idéntico al modelo anterior, pasando de 3 minutos y 23 segundos a 3 minutos y 30 segundos .

el minutaje se mantiene prácticamente idéntico al modelo anterior, pasando de 3 minutos y 23 segundos a . Desde la Avenida Trinidad en dirección a Geneto: d ebido al trazado de seguridad de la rampa circular, el tiempo aumenta ligeramente de los 4 minutos y 44 segundos previos a los 5 minutos y 21 segundos .

ebido al trazado de seguridad de la rampa circular, el tiempo aumenta ligeramente de los 4 minutos y 44 segundos previos a los . Desde el Intercambiador de Titsa hacia Geneto: unir ambos puntos requiere ahora 3 minutos y 46 segundos, frente a los 3 minutos y 1 segundo que se cronometraban antes de la obra.

Un estreno empañado por un fallo en el ascensor

A pesar de que la pasarela ha sido concebida bajo estrictos criterios de funcionalidad y accesibilidad universal para generar un entorno más humano y amable, la infraestructura ha sufrido su primer revés técnico de manera muy prematura.

Al tercer día de su apertura, las alarmas se encendieron en el anillo peatonal cuando una persona se quedó encerrada en el interior del ascensor debido a una avería mecánica, algo que ha corrido como la polvora en redes sociales. El incidente obligó a intervenir de urgencia a los servicios de rescate y mantenimiento para liberar al usuario afectado, un imprevisto que ha generado las primeras quejas en el entorno vecinal y estudiantil de La Laguna respecto a la fiabilidad de los elementos electromecánicos en una obra que acaba de ser inaugurada.