El papa León XIV y Bad Bunny podrían cruzarse antes de la visita del pontífice a Tenerife

La visita del papa León XIV a Canarias suma un nuevo elemento de interés antes de que el pontífice pise el Archipiélago. El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, no descarta que pueda producirse algún tipo de encuentro entre el pontífice y Bad Bunny durante el viaje apostólico a España, previsto del 6 al 12 de junio.

La posibilidad no está confirmada, pero ha llamado la atención por la coincidencia de agendas. El artista puertorriqueño tiene programados varios conciertos en Madrid durante esas fechas, mientras que León XIV iniciará en la capital española un viaje que después continuará en Barcelona y terminará en Gran Canaria y Tenerife.

El programa oficial de la Santa Sede sitúa al Papa en Madrid desde el 6 de junio, con una agenda que incluye una vigilia de oración con jóvenes en la plaza de Lima a las 20:30 horas. Ese mismo día, Bad Bunny tiene previsto uno de sus conciertos en Madrid dentro de su gira por España.

"Puede haber puentes", dice el arzobispo de Madrid

Cobo ha dejado abierta la puerta a un posible encuentro, aunque sin darlo por hecho. Según sus declaraciones, este tipo de citas dependen de la voluntad de las personas implicadas y suelen gestionarse con discreción. El arzobispo subrayó que el mundo de la cultura, el espectáculo y la música no tiene por qué estar enfrentado con la Iglesia.

La frase que resume su posición es clara: "Puede haber puentes". Cobo considera que, si Bad Bunny quisiera hablar con el papa León XIV "seguro que le recibe", igual que recibe a otras personas. En cualquier caso, insistió en que no hay nada anunciado oficialmente y que las posibles sorpresas se conocen cuando se producen.

Una coincidencia antes del viaje a Tenerife y Gran Canaria

La conexión con Canarias está en el calendario. León XIV llegará al Archipiélago en la recta final de su viaje. Según el programa oficial, el pontífice viajará el 11 de junio a Las Palmas de Gran Canaria, donde mantendrá un encuentro con realidades de acogida a migrantes en el puerto de Arguineguín y celebrará una misa en el Estadio de Gran Canaria.

Al día siguiente, el 12 de junio, está prevista su llegada a Tenerife Norte-Los Rodeos. En la Isla, el Papa visitará el centro de Las Raíces, participará en un encuentro con realidades de integración de migrantes en la plaza del Cristo de La Laguna y celebrará una misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, antes de regresar a Roma.

Por tanto, cualquier posible encuentro en Madrid con una figura global como Bad Bunny se produciría apenas unos días antes de que León XIV llegue a Canarias, donde la agenda tendrá un marcado contenido social y migratorio.