Nueva temeridad en los espacios naturales de Tenerife: investigan a un turista por acampada ilegal y prender dos hogueras en pleno monte

Nueva temeridad en los espacios naturales más protegidos de Tenerife. La Unidad de Vigilancia Ambiental Digital (UVAD) del Cabildo de Tenerife investiga a un turista por acampar de forma ilegal y prender hogueras al menos en dos ocasiones en el Parque Rural de Teno.

El joven turista, que se hace llamar en las redes sociales Sam Daniels (@sam10daniels en Instagram), colgó varios vídeos de una estancia reciente en Tenerife en los que se le ve acampando y prendiendo fogatas en lugares donde está terminantemente prohibido de los montes de la Isla.

La UVAD descargó los vídeos y tiene localizado al joven, que se enfrenta a un expediente sancionador que le puede acarrear multas superiores a los mil euros, dependiendo de los daños causados y la gravedad de los hechos.

Captura de uno de los vídeos en los que el turista aparece con la caseta de campaña en el Parque Rural de Teno. / E. D.

El joven había viajado a la Isla procedente de Marruecos, donde realizaba una ruta en moto. Lo hizo aparentemente para poder renovar el permiso de estancia en el reino alauí, país al que regresó tras pasar unos días en Tenerife.

Los integrantes de la Unidad de Vigilancia Ambiental Digital no fueron los únicos que localizaron las infracciones de @sam10daniels. El biólogo marino tinerfeño Pedro Martín, al que se conoce en redes como Pablo Dive (@PabloMartinDive), también denunció en su perfil de Intagram la actitud de este turista.

"Hay que denunciar estas cosas y darles visibilidad, porque si los que vivimos aquí, los que amamos estas islas y los que intentamos cuidarlas no hablamos, nadie lo va a hacer", comenta este divulgador isleño comprometido con la conservación de la naturaleza.

Pedro Martín añade: "@sam10daniels vino a Canarias a acampar de forma ilegal, hizo hogueras en medio del monte en zonas donde está totalmente prohibido y lo compartió además como si fuese algo normal. Luego nos preguntamos cómo empiezan muchos incendios".

"Lo preocupante", según @PabloMartinDive, "es que muchas veces este tipo de actos quedan sin consecuencias reales, ya sea por falta de medios, por la dificultad de controlar determinados espacios o porque directamente la legislación sigue siendo demasiado blanda con quienes ponen en riesgo espacios naturales tan frágiles como los nuestros". Debido a los mensajes de este divulgador y otros tinerfeños reprendiendo sus acciones, el turista retiró los vídeos de su perfil de Instagram. La UVAD, sin embargo, ya los había descargado y había iniciado la investigación.

La Unidad de Vigilancia Ambiental Digital (UVAD) fue creada el año pasado por el área de Medio Natural del Cabildo de Tenerife para localizar, documentar y sancionar infracciones medioambientales que se produzcan en los espacios naturales protegidos de la isla y que sean difundidas públicamente a través de redes sociales o internet. Esta nueva unidad responde al aumento de publicaciones que muestran comportamientos perjudiciales para el entorno y que vulneran la normativa vigente.

La UVAD está integrada inicialmente por dos personas de forma permanente, con el respaldo operativo del cuerpo de agentes de Medio Ambiente del Cabildo. Tal y como explica la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, su labor consiste en "analizar publicaciones, recopilar indicios, elaborar informes técnicos e incoar los procedimientos sancionadores cuando las infracciones detectadas se cometan en espacios bajo competencia del Cabildo”.

En el caso del turista que subió imágenes incumpliendo las normas de los parajes protegidos de Tenerife, los miembros de la UVAD están recopilando toda la información para que la apertura de un expediente que concluirá con una sanción.

Los hechos se produjeron en el Parque Rural de Teno. Está situado en el extremo noroccidental Tenerife, sobre un antiguo macizo volcánico, ocupando cotas desde el nivel del mar hasta las cumbres.

Más concretamente, comprende parte de los municipios de Buenavista del Norte, Los Silos, El Tanque y Santiago del Teide. Desde 1987 este espacio estuvo protegido bajo la categoría de Parque Natural, y fue reclasificado a su actual categoría de Parque Rural de Teno por la Ley 12/1994 de Espacios Naturales de Canarias.

Alberga gran cantidad de valores de interés científico, paisajístico, etnográfico e histórico, así una gran biodiversidad endémica, tanto de especies de flora como de fauna. Acoge de esta manera las mayores y mejor conservadas representaciones de tabaibas y cardones de la Isla, endemismos como el cardoncillos (Ceropegia dichotoma) y también bosques de laurisilva y pinares.

El macizo de Teno se ha visto respaldado con la declaración por parte de la Unión Europea como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), y es el único hogar, junto con la mesa de Guaza al sur de Tenerife, de una especie endémica de la isla, el recientemente descubierto lagarto moteado o lagarto de Teno (Gallotia intermedia). Dada su fragilidad medioambiental, está prohibido acampar en el Parque Rural de Teno, así como hacer hogueras.