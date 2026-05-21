Hecansa reúne en GastroCanarias a profesionales de la hostelería para abordar el futuro del sector

Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa), centros adscritos a la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, celebró este jueves en GastroCanarias, en Tenerife, un foro de debate sobre el futuro del sector de la hostelería en el que participaron profesionales de la empresa pública y de otras organizaciones punteras del sector. La actividad fue inaugurada por la consejera delegada de Hecansa, Paola Plasencia, que recordó que el 70% del alumnado que finalizó el curso pasado sus estudios de hostelería y turismo recibió una oferta de contrato laboral.

En el evento participaron el jefe de cocina del Hotel Escuela Santa Cruz, Carlos Bruno; el director del Hotel Escuela Rural de Hecansa Casa de Los Camellos, Manuel Sánchez, y el responsable de A&B de Hecansa en el Hotel Escuela Santa Cruz, Iván Felipe Gironza Meneses, así como representantes del Grupo Ventura, A&B Royal Hideaway Corales Resort o del Gran Hotel Taoro, además de directivos vinculados a la escena gastronómica y a las nuevas tecnologías, entre otros.

Plasencia destacó que "en Hecansa creemos en la formación conectada al empleo, a las necesidades del sector. Por ello, y después de tres años, seguimos apostando para el próximo curso escolar 2026-2027 por la modalidad dual intensiva: una opción reglada en la que nuestros estudiantes combinan su formación en el aula con los espacios reales de cinco cadenas hoteleras con las que hemos firmado convenios, que son Iberostar, Barceló, H10, Princess Hotels y Satocan".