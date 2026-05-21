La Guardia Civil lo confirma: multas de hasta 600 euros para los conductores tinerfeños por circular así al aproximarse a una zona de obras

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda a los conductores que deben respetar la normativa establecida y que ignorar los límites de velocidad establecidos en determinados tramos temporalmente por obras puede acarrear graves sanciones económicas a los conductores y poner en riesgo la seguridad vial.

La Guardia Civil ha lanzado un aviso a los conductores sobre el peligro que existe en las zonas de obras, donde un despiste o una mala conducta al volante puede generar un riesgo tanto para el resto de usuarios como para los operarios que trabajan en las mejoras de la vía. "En las zonas de obras puede haber personal trabajando y hay un alto riesgo de atropello, evitarlo está en tus manos", advierten.

Cómo deben actuar los conductores en estas situaciones

Los agentes recuerdan la importancia de reducir la velocidad, respetando la señalización establecida y adaptando la conducción al estado de la vía para evitar imprevistos durante el paso por la zona de obras. También insisten en que aumentar la distancia de seguridad es necesario y mantener plena atención al volante. "No te confíes. Si hay señales de obras, disminuye la velocidad, aumenta la distancia de seguridad y ten mucha precaución", avisan.

Estas precauciones deben tomarse porque durante los tramos de obras hay operarios y maquinaria trabajando en la vía. Además, puede haber cambios de carril provisionales o estrechamiento de la vía.

Además, los avances tecnológicos permiten al conductor conoce con antelación cando va a encontrarse con una zona de obras. "Las nuevas tecnologías están aportando una mejor capacidad de anticipar información sobre la realización de las obras. El vehículo conectado, a través de la Plataforma DGT 3.0 permitirá disponer de esa información con carácter previo, de forma similar a la información del tráfico en tiempo real que ofrece el Punto de Acceso Nacional de Datos de Tráfico (NAP)", explica la DGT.

Radares y controles

La DGT ha optado por reforzar los controles en las zonas de obras mediante radares móviles específicos que vigilan el cumplimiento de los límites temporales de velocidad. En muchos casos, la velocidad se reduce hasta 30 y 40 km/h, dependiendo de las características de cada tramo.

Esto se debe a que la DGT registra cada año un número elevado de accidentes en zonas de obras, algunos mortales. Por ello, insisten en que la prudencia al volante es fundamental para reducir la siniestralidad y garantizar la seguridad vial tanto para los conductores como para los operarios que trabajan en las mejoras de la calzada.

Los operarios de carreteras señalizan las obras / EL DÍA

Sanciones por exceso de velocidad

Superar los límites de velocidad establecidos en las carreteras es motivo de sanción económica e incluso perdida de puntos del permiso de conductor. Los conductores que incumplan con la velocidad establecida en los tramos de obra se enfrentan a multas que oscilan entre 100 y 600 euros y la pérdida de 2 a 6 puntos del carné de conducir, dependiendo de la gravedad de la infracción.