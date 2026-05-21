El guachinche de Tenerife donde el pescado fresco y la cocina canaria son los grandes protagonistas de su carta

En Tenerife hay locales que consiguen excelentes valoraciones tanto por los platos que ofrecen como por el ambiente acogedor en el que se disfrutan. El Guachinche Bibi y Mana es uno de ellos, se ha convertido en una visita obligatoria para quienes visiten la isla y vayan en busca de elaboraciones caseras.

Estos locales en la isla se caracterizan por ofrecer cocina canaria tradicional y un trato cercano que hace que los clientes quieran volver a repetir la experiencia.

Pescados frescos y productos del mar

En este establecimiento destaca los productos del mar y en su carta puedes encontrar diferentes recomendaciones como el pescado del día, pulpo, gambas o churros de pescado.

Además, también cuenta con recetas tradicionales canarias como la carne fiesta, el queso asado o las garbanzas. No obstante, la carne se hace un hueco en la carta con opciones como el solomillo de la casa con cebolla caramelizada o el pollo en salsa.

Como broche final, pueden disfrutar de postres típicos canarios como el polvito uruguayo o el quesillo, pero también ofrecen tarta de queso entre otras elaboraciones casera. Un final perfecto para los amantes del dulce.

Un entorno perfecto

El guachinche cuenta con terraza cubierta exterior y un pequeño comedor interior, todo ello en un entorno muy frecuentado por quienes visitan las playas de Benijo, Almáciga y Roque de las Bodegas.

Su ubicación, su ambiente acogedor y su cocina tradicional han convertido al local en uno de los mejores valorados de la zona. Todo ello lo ha convertido en una parada obligatoria para quienes visiten la isla de Tenerife.

Horario y ubicación

El Guachinche Bibi y Mana se encuentra en la Carretera San Andrés - Taganana, 3M, en Santa Cruz de Tenerife. Cuenta con 4,6 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado de sus propuestas.

Abre de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas, mientras que sábados y domingos el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.