Galicia y Canarias sellan en GastroCanarias una alianza atlántica por la calidad gastronómica

Canarias y Galicia se han unido en GastroCanarias 2026. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha participado este jueves en el evento gastronómico donde Galicia ejerce como comunidad autónoma invitada en la última edición del salón gastronómico. La visita sirvió para escenificar un acercamiento entre dos territorios atlánticos que comparten una fuerte relación con el producto local, el turismo y la cocina como elementos de identidad.

Rueda estuvo acompañado por el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y por el vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso. La comitiva visitó primero el estand gallego, donde degustó productos de la tierra, y después recorrió otros espacios de la feria, que se celebra en el Recinto Ferial de Tenerife.

El producto como carta de presentación

Durante su intervención, el presidente de la Xunta destacó los lazos turísticos y gastronómicos entre ambos territorios atlánticos y elogió el modelo canario al considerarlo un referente internacional de la industria turística del que resulta necesario aprender.

También señaló que el territorio gallego ha experimentado un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo hasta rozar los 9 millones de visitantes durante el pasado año. Aunque precisó que más que obsesionarse con el número, piensan especialmente en la calidad, bajo la marca 'Galicia Calidade'.

Rueda subrayó la importancia de la gastronomía como elemento fundamental para demostrar la excelencia mediante el uso de las materias primas de alto nivel que hay tanto en Canarias como en Galicia y que se adaptan a las exigencias de los clientes.

El "alma atlántica" como unión entre Canarias y Galicia

"La calidad, además de ser un bonito eslogan, hay que demostrarla para que los visitantes se la crean, la practiquen y la difundan", señaló. Rueda también apuntó que hay casi 25 marcas comerciales gallegas en esta feria gastronómica canaria y ha asegurado que el "alma atlántica" es la identidad que une a ambas regiones.

El titular de la Xunta reivindicó los vínculos históricos por el continuo aumento de peregrinos canarios a Santiago de Compostela, que en 2027 celebra un nuevo Año Xacobeo.

Canarias defiende la feria como escaparate nacional

En su turno, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, agradeció al presidente de la Xunta de Galicia su presencia en este encuentro gastronómico y comentó que esta feria se ha convertido en un referente a nivel nacional que permite elevar la calidad de las islas y consolidar su posición como principal destino turístico.

Por su parte, el vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, remarcó la estrecha conexión atlántica que une a las regiones gallega y canaria en su objetivo común de fusionar el legado tradicional de generaciones pasadas con la vanguardia del sector gastronómico.

Galicia: primera comunidad autónoma invitada al salón gastronómico

"La undécima edición de esta feria consolida a la gastronomía como un elemento clave para diversificar la oferta turística y garantizar la continuidad del sector primario en la Isla", aseveró Afonso, quien además celebró la participación de Galicia como la primera comunidad autónoma invitada en la historia de este salón.

Afonso señaló que el sello institucional 'Galicia Calidade' supone una fuente de inspiración para los territorios que buscan potenciar su imagen de excelencia en el exterior. Y explicó que el certamen funciona como una gran plataforma que une a toda la cadena de valor, desde los productores locales hasta los distribuidores empresariales y profesionales de los fogones.