La falta de dinero impidió la urbanización de Abades de Arico

Los trabajos para completar la urbanización Canteras del Sol, en Abades, no comenzaron porque el Ayuntamiento no generó el crédito requerido (casi un millón y medio de euros) para ejecutar la obra debido al desconocimiento del estado del proyecto, cuya redacción correspondía a Gestur, empresa pública del Gobierno de Canarias. La medida fue adoptada en 2017 a requerimiento de la Intervención municipal, lo que impidió la licitación para materializar el proyecto redactado y aprobado en el año 2013. Fue en ese momento cuando el Consistorio ariquero comenzó a cobrar a los propietarios de las parcelas para proceder a la ejecución forzosa de la obra.

Así lo explica el alcalde de Arico, Andrés Martínez, a quien corresponde cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que obliga al Consistorio a iniciar los trabajos antes de un año, desde que sea firme. «Nada que no tuviera previsto este gobierno municipal», apostilla el regidor, quien participó en este proceso como concejal de Hacienda, primero, y de Urbanismo a partir del año 2020.

El TSJC condena al Ayuntamiento de Arico a urbanizar Canteras del Sol –equivale a casi el 60% de la urbanización–, a cuyos vecinos cobró en torno al millón y medio de euros en 2017 para ejecutar las obras de pavimentación, alumbrado, saneamiento, pluviales y red viaria, porque se trata de una intervención que se realizará por la vía de la ejecución forzosa. En su sentencia, el Tribunal obliga a la Administración municipal a entregar informes trimestrales al Juzgado de Instancia sobre el estado de la actuación y advierte que el incumplimiento de los plazos conllevará sanciones.

El alcalde asegura que el proyecto actualizado ya está redactado y con los informes preceptivos para su aprobación

La Sección Segunda del Contencioso-Administrativo del TSJC sostiene que, transcurridos 13 años de su aprobación, no hay excusa para ejecutar el proyecto elaborado en 2013, que debió materializarse en diez meses pero no se ha hecho nada. Acusa al Ayuntamiento de utilizar las actuaciones administrativas realizadas entre 2017 y 2023 para «prolongar artificialmente la falta de ejecución durante más de una década».

Andrés Martínez recuerda que fue en 2013 cuando el Consistorio aprobó el proyecto que elaboró Gestur para la ejecución forzosa de los trabajos de urbanización, medida aprobada en 2007 ante el incumplimiento de los promotores. Las discrepancias entre los técnicos municipales y lo de Gestur demoraron los trabajos de forma inicial, hasta que la empresa pública pidió la actualización del proyecto y su posterior aprobación por el pleno, si bien el Consistorio sostenía que el proyecto aprobado podía ejecutarse, expone el alcalde. Documento «ya está actualizado y con los informes preceptivos», pero aún debe pasar por el pleno.

El regidor anuncia la próxima convocatoria de una reunión técnica previa a la celebración de un encuentro con los vecinos de Canteras del Sol afectados por esta situación para presentarles el proyecto a materializar.

La advertencia de CC

Teniendo en cuenta la sentencia del TSJC, el portavoz municipal de Coalición Canaria (CC), Víctor García, advierte que su partido «exige su cumplimiento íntegro, la aprobación inmediata del proyecto y garantías para que los vecinos no paguen un euro más por las obras ante el riesgo de que los costes se disparen. Los retrasos provocarán una subida exponencial de esos costes por culpa del gobierno actual. Los vecinos no deben pagar de su bolsillo ni un euro más».

El portavoz de Coalición Canaria exige que los vecinos afectados no paguen más por esta actuación

El portavoz nacionalista recuerda que el alcalde «era concejal de Hacienda cuando se cobraron cerca de 1,5 millones de euros a los vecinos para unas obras que jamás se realizaron». Además, señala que en los últimos siete años ha sido responsable del área de Urbanismo «sin aprobar el proyecto, lo que hacía imposible contratar las obras».

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Al PSOE le reprocha que «usó políticamente» este asunto durante años, «prometió soluciones inmediatas y exigió la devolución de las cuotas». En esa línea, destaca que «Olivia Delgado convirtió Canteras del Sol en una bandera política». Apunta que los socialistas «criticaron duramente el cobro de cuotas a los vecinos, denunciaron retrasos, exigieron responsabilidades y prometieron soluciones inmediatas. La realidad es que «una vez en el gobierno, pactaron precisamente con el PP y con Andrés Martínez, uno de los objetivos y protagonistas de sus críticas, y todo quedó en titulares, promesas y reuniones sin resultados».