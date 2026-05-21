Los empresarios del Sur reclaman claridad sobre el tercer carril de la TF-1

El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) ha reclamado al Gobierno de Canarias claridad y agilidad sobre la licitación del tercer carril de la TF-1 en el tramo comprendido entre Oroteanda y Las Américas. La organización empresarial asegura que han pasado siete meses desde la aprobación definitiva del proyecto y que aún no se conocen fechas concretas para su salida a licitación.

El presidente del CEST, Javier Cabrera, ha trasladado la "inquietud y preocupación" del tejido empresarial del Sur ante la falta de novedades sobre una actuación que considera estratégica para la movilidad y para el desarrollo económico de la comarca.

Una obra aprobada con 175,4 millones de inversión

El proyecto del tercer carril de la TF-1 entre Oroteanda y Las Américas fue aprobado definitivamente por el Gobierno de Canarias en noviembre de 2025. La actuación cuenta con una inversión prevista de 175.486.976,34 euros y un plazo de ejecución de 42 meses, según informó la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad.

Este subtramo forma parte del proyecto global del tercer carril entre San Isidro y Las Américas, una intervención planteada para responder al crecimiento sostenido del tráfico en el Sur de Tenerife. El objetivo es aumentar la capacidad de la vía, mejorar la fluidez y reforzar la seguridad en uno de los corredores más utilizados de Canarias.

El sur denuncia que sigue esperando infraestructuras

Cabrera considera que el sur de Tenerife no puede seguir aguardando por obras que, según afirma, "llevan años anunciándose mientras la congestión en la autopista se agrava". "No podemos mirar al futuro del Sur sobre una red viaria del pasado", sostiene el presidente del CEST.

La organización empresarial subraya que la saturación de la Autopista del Sur afecta a trabajadores, residentes, empresas y visitantes. Para el presidente del CEST, "la situación de la TF-1 dejó hace tiempo de ser un problema puntual para convertirse en otra emergencia estructural, en este caso de movilidad que exige respuestas inmediatas".

Desde la organización empresarial se recuerda que el Sur de Tenerife continúa liderando el crecimiento económico, turístico y poblacional de la isla, una realidad que "debe ir acompañada de respeto por la sociedad del Sur que exige infraestructuras acordes a esa dimensión y relevancia estratégica".

El CEST reclama al Ejecutivo autonómico "compromiso y agilidad administrativa" para solucionar este nuevo retraso de una actuación que considera "fundamental para descongestionar uno de los principales ejes viarios de nuestro Archipiélago y garantizar la movilidad que demanda el Sur".