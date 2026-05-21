Canarias se harta del ninguneo de Madrid a la devolución a Tenerife de la momia guanche mejor conservada y exige una reunión urgente

Canarias se harta de la falta de respuesta del Gobierno central a la devolución de unas de las momias guanches mejor conservadas: la del barranco de Herques, que se encuentra en el Museo de Arqueología de Madrid.

El director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno canario, Miguel Ángel Clavijo, ha remitido una carta a su homóloga del Ministerio de Cultura, Ángeles Alberto de León, en la que muestra su disconformidad sobre la falta de avances del regreso a Tenerife de estos restos que corresponden a un varón adulto que murió entre los 35 y 40 años, de 1,62 metros de altura, que formó parte de los primeros pobladores de Tenerife.

"En octubre del pasado año, esta Dirección General le remitió un escrito relativo a la restitución de dichos restos humanos a su lugar de origen, la isla de Tenerife", se lee en la misiva remitida por Clavijo, a la que ha tenido acceso EL DÍA, que añade: "Sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido respuesta ni comunicación alguna sobre el contenido de aquella carta, ni tampoco información relativa al estado actual de conservación del bien, las actuaciones realizadas sobre el mismo o las circunstancias derivadas de su traslado a dependencias de almacenamiento".

El Ejecutivo regional muestra su preocupación por "la ausencia de información durante todos estos meses", especialmente tratándose de unos restos humanos de "extraordinaria fragilidad y sensibilidad, que forman parte del legado histórico y cultural del pueblo canario y cuya protección corresponde igualmente a esta Comunidad Autónoma en virtud del principio de unidad del patrimonio cultural de Canarias recogido en nuestra legislación autonómica".

En este largo proceso en el que Canarias ha reclamado el regreso de esta momia expoliada de Tenerife, en el que no ha habido avances, el último episodio se produjo en noviembre del año pasado. El Gobierno de Canarias aceleraba el proceso para que la momia guanche mejor conservada vuelva a Tenerife y pase a los fondos del Museo de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA) de Santa Cruz de Tenerife.

Miguel Ángel Clavijo adelantó entonces que acababa de enviar al Ministerio de Cultura el borrador del convenio que regulará la restitución de este aborigen tinerfeño momificado que apareció en el barranco de Herques, entre Fasnia y Güímar.

Clavijo recibió garantías del propio ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de que esta devolución llegaría pronto a buen puerto. «En una conversación reciente, Urtasun me comentó que él mismo vendrá con esta momia a Tenerife cuando se completen los trámites dentro de un año», admitió Clavijo. El Ejecutivo regional y el Cabildo de Tenerife son las administraciones que están presionando a la estatal para que este xaxo pase a los fondos del MUNA, un museo que ya posee un gran legado guanche y medios de primer nivel para su estudio y conservación.

Sin embargo, medio año después no ha se ha producido el menor avance. Ante este ninguneo, la Dirección General de Patrimonio Cultural lanza tres exigencias en la carta enviada por Miguel Ángel Clavijo.

En primer lugar, solicita que "se remita, a la mayor brevedad posible, a esta Dirección General un informe actualizado y detallado sobre el estado de conservación de la momia guanche del barranco de Herques, así como sobre las medidas adoptadas en relación con su custodia, conservación, traslado y actual ubicación".

Asimismo, pide una reunión institucional en Madrid con el fin de "abordar la situación actual del bien cultural, conocer las actuaciones desarrolladas en los últimos meses y analizar las futuras líneas de colaboración entre ambas administraciones respecto a este bien de especial sensibilidad patrimonial".

Por último, Clavijo reclama al Gobierno central que "se autorice una visita institucional y técnica a las dependencias donde actualmente se encuentra depositada la momia, para que quien suscribe, acompañado de un equipo técnico del Gobierno de Canarias, pueda conocer de primera mano las condiciones de conservación, custodia y tratamiento del bien".

El director general canario recuerda que estos restos humanos, que se han mantenido bien conservados gracias a las técnicas de momificación desarrolladas por los guanches, son Bien de Interés Cultural y "uno de los testimonios más sensibles y relevantes del patrimonio arqueológico de Canarias".

"Entendemos que la transparencia, la colaboración entre administraciones y el respeto debido a un bien cultural de esta naturaleza deben presidir cualquier actuación relacionada con unos restos humanos que poseen una enorme significación histórica, patrimonial y simbólica para Canarias", concluye la carta que acaba de enviar el Gobierno de Canarias al Ministerio de Cultura.

Tanto el Ejecutivo regional como el Cabildo de Tenerife llevan años reclamando esta momia. Hay que recordar que el propio Cabildo cuenta con la mejor colección de restos aborígenes de Canarias: la que exhibe el MUNA. La pieza del Museo Arqueológico Nacional procede, además, de Tenerife.

Réplica de la momia guanche de Herques que se encuentra en el MUNA de Santa Cruz de Tenerife. / Andrés Gutiérrez / t

Se caracteriza por contar con un particular valor arqueológico, ya que refleja a la perfección el método de momificación guanche, así como las características físicas de estos aborígenes, según los datos aportados desde la institución insular.

La momia fue encontrada probablemente en el barranco de Erques, al sur de Tenerife, entre los municipios de Fasnia y Güímar. Llegó a Madrid en el siglo XVIII como regalo al rey Carlos III Inicialmente estuvo en la Real Biblioteca.

Los restos de este varón joven se exhiben desde 2015 en la sala de Canarias del Museo Arqueológico Nacional (MAN). Un estudio realizado al xaxo reveló en 2019 uno de sus últimos secretos tras dos siglos y medio mudándose de museo en museo en Madrid: tiene 850 años.

Las últimas devoluciones a Canarias de aborígenes momificados datan de 2011 y 2003. En 2011, Museos de Tenerife recibía tres momias de la Universidad Complutense de Madrid. Y el 2 de septiembre de 2003 llegaban a Los Rodeos otras dos procedentes del Museo de Ciencias Naturales de Necochea, en Argentina.

El Museo de Naturaleza y la Arqueología (MUNA) de Santa Cruz de Tenerife presentó en noviembre de 2022 un módulo en el que se expone una réplica fidedigna. La original, por más que lo han intentado las administraciones isleñas, continúa en la capital de España.

El Gobierno de Canarias baraja la posibilidad de llevar la falta de respuesta del Gobierno central a los tribunales, tal y como manifestó Miguel Ángel Clavijo a Radio Club Tenerife, de la cadena SER, en unas declaraciones recientes.