La cabo primero Adelina Torres Díaz, referente canaria en las Fuerzas Armadas, galardonada por Defensa

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha recibido a la cabo primero Adelina Torres Díaz, primera mujer militar canaria distinguida con el Premio Soldado Idoia Rodríguez, Mujer en las Fuerzas Armadas, concedido por el Ministerio de Defensa.

Torres Díaz, natural de Candelaria, está destinada en el Regimiento de Infantería Tenerife 49, integrado en la Brigada Canarias XVI. El galardón reconoce su trayectoria profesional, su compromiso y su aportación a la visibilización del papel de las mujeres en las Fuerzas Armadas españolas.

Durante el encuentro, Dávila trasladó a Adelina la felicitación del Cabildo y señaló que su trayectoria "abre camino" y puede servir de inspiración para muchas jóvenes canarias. La presidenta insular valoró que su trabajo y vocación de servicio representan valores fundamentales para la sociedad.

En el encuentro también estuvieron presentes el teniente coronel Ángel Luis Noriega, jefe del Batallón Albuera; el suboficial mayor Javier Cadige Traid, suboficial mayor del Regimiento Tenerife 49; y el consejero insular de Empleo, Efraín Medina.

Mujeres en las Fuerzas Armadas

El reconocimiento a Adelina Torres Díaz se enmarca en un proceso más amplio de presencia femenina en las Fuerzas Armadas. El Ministerio de Defensa cuenta con información específica sobre igualdad y conciliación dentro de su estructura, así como con políticas dirigidas a avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito militar.

La trayectoria de Torres Díaz refuerza esa visibilidad desde Canarias. Su caso permite acercar a la ciudadanía una realidad que muchas veces queda lejos del foco público: la labor diaria de mujeres militares que desarrollan su carrera en unidades operativas, participan en misiones y asumen responsabilidades en entornos exigentes.