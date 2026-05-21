El Cabildo impulsa la excelencia gastronómica de la isla en Gastrocanarias a través de Turismo de Tenerife y el área de Sector Primario

El Cabildo, a través de Turismo de Tenerife y el área del Sector Primario, ha desplegado un completo programa de actividades en la edición 2026 de Gastrocanarias, celebrada desde el pasado martes y hasta este jueves en el Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife, mediante un estand que ha acogido una veintena de talleres, catas, mesas redondas y degustaciones. Una acción que han permitido impulsar la promoción de la excelencia de la cocina, los vinos y los productos de la isla como elementos diferenciadores del destino.

La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani —quien el miércoles inauguró con un discurso de bienvenida el Hub Gastronómico Trend Talks— indica que “la gastronomía se ha convertido en uno de los grandes valores diferenciales de Tenerife como destino turístico, porque conecta nuestro paisaje, nuestro sector primario, nuestra identidad , la experiencia que vive quien nos visita”. Melwani destacó además que “la calidad y singularidad de productos locales son un reflejo del talento y del compromiso de los profesionales de la isla con la excelencia y la sostenibilidad”.

Asimismo, señala que “Gastrocanarias representa una plataforma estratégica para seguir posicionando la marca Tenerife a través de su cocina y de sus productos locales, poniendo en valor el trabajo de bodegueros, apicultores, agricultores, ganaderos , chefs, restauradores”, una acción más dentro del calendario anual de la entidad y el Plan insular de Gastronomia y Turismo, para seguir impulsando la gastronomía como valor diferencial de la isla. La consejera delegada añade que “desde Turismo de Tenerife continuamos apostando por iniciativas que generan sinergias entre turismo y sector primario, contribuyendo al desarrollo económico y a la preservación de nuestras tradiciones”. También resalta que “acciones divulgativas como las desarrolladas en Gastrocanarias permiten acercar al público el enorme valor que existe detrás de cada producto local”.

El consejero de Sector Primario del Cabildo de Tenerife, Valentín González, valoró la celebración de GastroCanarias 2026 como "el gran escaparate que consolida la alianza estratégica entre la vanguardia culinaria de Tenerife y el esfuerzo diario de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores".

González destacó que el salón gastronómico representa la plataforma ideal para reivindicar que la excelencia en el plato nace indudablemente en la tierra y el mar de las islas, señalando que "potenciar el producto local en citas de este calibre no solo impulsa nuestra soberanía alimentaria y protege la biodiversidad de nuestro campo, sino que dota de una identidad única y de máxima calidad a nuestra restauración, convirtiendo el consumo de proximidad en un verdadero motor de rentabilidad y sostenibilidad para el sector primario tinerfeño".

Completo programa de actividades

Las actividades, todas con aforo completo, e impartidas por técnicos, apicultores, queseros, bodegueros y otros expertos, se iniciaron el martes con una cata de quesos de Tenerife impartida por la Asociación de Queseros Artesanos de Tenerife, seguida de una cata de vinos de la Denominación de Origen Valle de La Orotava. Las excelencias de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) aguacate de Canarias —impartida por la Asociación de Productores de Frutas Tropicales de Canarias Tropican—, una cata de vinos de la DO Abona, así como las catas de las bodegas Vento y La Haya, completaron una jornada que se cerró con la entrega de los premios del VII Campeonato de Catadores de Vinos de Tenerife.

El miércoles, coincidiendo con el Día Mundial de la Abeja, la apicultura y los vinos centraron las acciones en el estand de Turismo de Tenerife. Los sabores de las mieles de Tenerife dieron comienzo a las sesiones, a las que siguió una cata de vinos de la DO Tacoronte-Acentejo y, a continuación, un taller de extracción de miel. La jornada prosiguió con una mesa redonda sobre la importancia de las abejas en la isla, en formato coloquio con apicultores. Las últimas actividades del día consistieron en una cata vertical del vino Magma de Bodegas Cráter, desarrollada dentro del proyecto Enomac (dirigido a mejorar los vinos elaborados con variedades locales) y otra de Bodega Tempus.

Este jueves, las sesiones se iniciaron con una cata de quesos de Tenerife, seguida de una cata de vinos de la DO Islas Canarias y una cata de aceite de oliva virgen extra (AVOE) de Tenerife. Posteriormente se celebró una cata de vinos de la DO Ycoden Daute Isora, otra de Bodega Linaje del Pago y otra más dentro del proyecto Enomac que se centró, en este caso, en monovarietales de marmajuelo, y que contó con la participación de las bodegas El Drago, Insulares de Tenerife, Viña Zanata y Tajinaste. Las actividades del stand de Turismo de Tenerife en la edición 2026 de Gastrocanarias concluyeron con una cata de Bodega Atrevino.