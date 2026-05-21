Un 'brunch' en Tágara: un plan imprescindible que redefine el fin de semana en el sur de Tenerife

Con la llegada del fin de semana, surgen nuevas formas de disfrutar del entorno, la gastronomía y el bienestar. En el sur de Tenerife, Abama Resort plantea una manera distinta de vivir estos momentos a través de experiencias que combinan sabor, paisaje y una forma de ocio más pausada y consciente.

En este contexto, el restaurante Tágara, ubicado en Plaza Abama, se consolida como uno de los espacios más representativos del resort para disfrutar de las opciones de brunch. Una oferta pensada tanto para huéspedes como para público local que convierte este momento del día en un plan en sí mismo, donde la gastronomía actúa como punto de partida de una jornada que puede extenderse más allá de la mesa.

Una forma diferente de entender el brunch

Lejos de los formatos convencionales, Tágara propone una fórmula que combina selección y servicio a la carta. El espacio presenta una base ligera con panes artesanales, repostería casera, fruta fresca y bebidas, mientras que el resto de elaboraciones se preparan al momento y se sirven en mesa, adaptándose a cada comensal.

A partir de ahí, la oferta se completa con una variedad de opciones calientes y elaboraciones que abarcan desde tostadas y huevos en distintas versiones hasta alternativas más completas, junto a propuestas dulces como gofres o pancakes, incluidas opciones veganas. Una combinación que permite configurar el brunch o desayuno según preferencias, donde la personalización, el producto y el servicio en mesa marcan el ritmo del momento.

Muestra del 'brunch' de Tágara. / E. D.

Una jornada que se extiende hacia el bienestar

La experiencia en Tágara puede ampliarse con Sandára Wellness & Spa, ubicado también en Plaza Abama, que integra gastronomía y bienestar en una misma propuesta a través de distintas experiencias que combinan desayuno o brunch con circuito de aguas y tratamientos.

Entre ellas, alternativas como Abama Zen & Breakfast o Abama Brunch & Balance permiten disfrutar de Tágara junto al acceso al spa, en un formato pensado tanto para parejas como para quienes buscan desconectar durante el fin de semana. Una combinación que refuerza la idea de dedicar tiempo al cuidado personal en un entorno diseñado para ello.

La gastronomía dentro de la experiencia Abama

La propuesta de Tágara se enmarca dentro de una visión más amplia en la que la gastronomía actúa como uno de los pilares de Abama Resort. El complejo reúne distintos espacios que permiten recorrer diferentes momentos del día a través de la cocina, desde opciones más informales hasta experiencias de mayor nivel.

En esta línea, el restaurante Melvin by Martín Berasategui, ubicado en Las Terrazas de Abama Suites, representa la vertiente más gastronómica del resort con su propuesta de alta cocina. Por su parte, el restaurante Atlántico, en la Casa Club de Abama Golf, completa la oferta con una línea más desenfadada que acompaña desayunos, almuerzos y cenas en un entorno abierto con vistas al océano y al campo de golf.

De esta manera, Tágara se consolida como uno de los puntos de encuentro del resort para quienes buscan algo más que un brunch. Un espacio donde el producto, el entorno y el servicio se combinan para dar forma a un plan que invita a disfrutar del fin de semana desde otra perspectiva, marcada por el equilibrio entre gastronomía y bienestar.

Abama Hotels

Situado en Guía de Isora, Abama Hotels se alza en un enclave privilegiado, considerado uno de los rincones más exclusivos del sur de Tenerife, con vistas inigualables al Atlántico y a la isla de La Gomera. Sus hoteles reúnen una propuesta de cinco estrellas con dos complejos de referencia: Las Terrazas de Abama Suites y Los Jardines de Abama Suites. Ambos destacan por sus espaciosas suites, que ofrecen amplitud, confort y diseño funcional, además de un servicio personalizado y una cuidada selección de experiencias.

La oferta se completa con una gastronomía de primer nivel, el campo de golf de 18 hoyos diseñado por Dave Thomas y el exclusivo Sandára Wellness & Spa, inspirado en la naturaleza canaria. Todo ello convierte a Abama Hotels en un destino único de hospitalidad, bienestar y estilo de vida en Tenerife.