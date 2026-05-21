El barco más bonito del mundo ya está atracado en Santa Cruz de Tenerife

El Amerigo Vespucci ya está en Tenerife. El buque escuela de la Marina Italiana ha tardado más de medio siglo en regresar a la Isla. Hoy al amanecer atracó en el Muelle de Los Llanos tras dormir en unas coordenadas próximas a Anaga. La unidad naval más antigua del país transalpino se puede visitar hasta el próximo lunes.

La emblemática embarcación permanecerá en Santa Cruz de Tenerife cinco días y al mando viene el capitán Nicasio Falica, quien fue recibido a pie de escalerrillas por el vicecónsul de Italia en Canarias, Gianluca Capelli Bigazzi. La escala canaria del Americo Vespucci está recogido en el plan de navegación de un crucero de instrucción de 156 días con destino final en Nueva York. En esta misión va a recorrer 12.151 millas naúticas con trece escalas internacionales antes de regresar a su puerto base en Triestre.

¿Cuántas personas forman su tripulación?

El velero que capitanea Nicasio Falica llega a Tenerife con 16 oficiales, 70 suboficiales y alrededor de 200 marineros y alumnos. La tripulación habitual está compuesta por 264 profesionales, pero en los ciclos de formación puede llegar a ser de 425 personas. Además de las tareas académicas que se organizan durante los periodos de embarque, el Americo Vespucci colabora en tareas científicas y protección del medio ambiente marino con entidades como Unicef, WWF y Marevivo.

Cuándo se puede visitar el 'Amerigo Vespucci' Viernes.- 16:00 a 18:30 horas Sábado.- 14:00 a 17:30 horas Domingo.- 14:00 a 18:30 horas Lunes.- 10:00 a 12:00 horas y 14:00 a 18:30 horas

Casi un siglo de historia

El Americo Vespucci es un barco casi centenario, pero algo más "joven" que el buque escuela Juan Sebastián de Elcano. Y es que el bergantín-goleta español fue botado el 5 de marzo de 1927, es decir, casi cuatro años antes que el velero de tres palos italiano. Sus primeros cometidos fueron de acompañamiento del Cristoforo Colombo en las labores de adiestramiento de marineros hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. En esos años ya empezó a ganarse un prestigio que se concentra en una frase Non chi comincia ma quel che persevera [No el que empieza, sino el que persevera].

Casi una 'fotocopia' de 'Elcano' 'Amerigo Vespucci' Clase Velero / Autorizado 1930 Autorizado 1923 / Botado 22 de febrero de 1931 / Eslora 100,5 metros / Manga 15,5 metros / Calado 7 metros / Propulsión A vela y eléctrica / Velocidad 10 nudos 'Juan Sebastián de Elcano' Clase Bergantín-goleta / Autorizado 1923 / Botado 5 de marzo de 1927 / Eslora 113,1 metros / Manga 13,1 metros / Calado 7 metros / Propulsión A vela y motor diésel / Velocidad 16,5 nudos

El gemelo del 'Cristoforo Colombo'

El Americo Vespucci hizo buenas migas con el Cristoforo Colombo, un velero italiano casi gemelo, que fue entregado por parte del gobierno italiano a la antigua Unión Soviética al término de la Segunda Guerra Mundial. Este acuerdo formaba parte de las concesiones como reparaciones de guerra que se firmaron en el Tratado de París de 1947. Ya bajo la bandera de la hoz y el martillo fue rebautizado como el Dunaj hasta que acabó en un cementerio marino para ser reducido a chatarra, en 1971.

Al igual que ocurre en Elcano, los cadetes de la Academia de Livorno deben trepar por sus mástiles de acero [la mayor altura se sitúa 54 metros]. Sus velas de lona despliegan 2.824 metros cuadrados [el buque escuela español tiene 20 y ocupan una superficie de 3.150 metros cuadrados] y constituyen su sistema de propulsión cuando tiene sus motores apagados: monta dos motores diésel Fiat B308 ESS que se acopla a un motor eléctrico Marelli de 1.491,4 kW, una hélice de 4 hojas fija y cuatro alternadores diélses para generar electricidad.