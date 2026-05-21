La agenda más tradicional para este fin de semana en Tenerife: conoce todas las romerías y bailes de magos
Saca tu traje de magos y diviértete en la fiesta canaria que prefieras
Inmersos de lleno en las fiestas populares de Tenerife, en los próximos meses cada fin de semana encontraremos eventos para disfrutar de la cultura canaria, degustar nuestros platos típicos y bailar con las orquestas isleñas.
Romerías y bailes de magos que nos permitirán sacar de los armarios nuestros trajes de magos y reunirnos con amigos y familiares.
Si no quieres perderte ninguna de las opciones de este fin de semana, no te preocupes. Aquí te dejamos el listado con los principales eventos que encontrarás en la isla para disfrutar de una jornada al más puro estilo canario:
Actos de este fin de semana
Viernes
- Romería de La Corujera – Santa Úrsula
La XXVII Romería de La Corujera partirá a las 17:00 horas desde La Tosquita y finalizará en la Plaza de La Corujera, en un recorrido donde no faltarán las carretas, la música tradicional, las parrandas y la vestimenta típica, convirtiendo las calles del barrio en un gran espacio de convivencia y celebración.
- Baile de Taifas Guarache – La Caridad – Tacoronte
El XXII Baile de Taifas Guarache - La Caridad se celebrará en la plaza de la Caridad, a partir de las 21:00 horas. En esta edición participarán A.C.F. Surco y Arado, G.F. Isogue, A.F. Los Aceviños, A.F. de Higa y A.F.C. Guarache.
Sábado
- Baile de Magos de Los Realejos
El baile de magos de Los Realejos, uno de los más multitudinarios y esperados por los tinerfeños, se celebrará este sábado. La cita estará amenizada por las orquestas Malibú, Arguayo Band, Maquinaria, Swing Latino y Teide Swing, además de actuaciones de grupos musicales tradicionales.
- Baile de Magos de La Cuesta – La Laguna
Se celebrará a partir de las 19:30 horas, en la Plaza del Tranvía.
- Baile de Magos de Las Mercedes - La Laguna
A partir de las 22:00 horas, Las Mercedes celebrará su baile de magos, una jornada cargada de tradición e identidad vecinal.
- Baile de Magos de Guamasa - La Laguna
Guamasa celebra su tradicional baile de magos, con folclore, trajes típicos y gastronomía isleña.
- Paseo Romero de Puerto de la Cruz
Paseo romero marinero y baile en Puerto de la Cruz este sábado. La salida será desde el CC Martiánez, a las 16:00 horas, para finalizar en el muelle, donde habrá música de dj.
Domingo
- Romería de Los Brezos (Araya) – Candelaria
La romería de Los Brezos en Araya, en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, tiene un formato íntimo. Con el tiempo se ha ido transformando en una procesión acompañada de familias y algunos grupos folclóricos. Hace un recorrido corto en torno a la ermita que se encuentra en el monte de Los Brezos, que fue construida en 1979 por acuerdo vecinal con motivo de la inauguración de la pista entre Araya y Chafa, un año antes.
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