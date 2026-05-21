La Aemet anuncia temperaturas de hasta 24 grados en Tenerife, pero sin descartar las lloviznas

La previsión del tiempo para este jueves, 21 de mayo, en Tenerife ya va cogiendo forma primaveral, con temperaturas que podrán alcanzar los 24 grados. Aun así, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no descarta que puedan darse algunas lloviznas puntuales.

Más allá de esto, el fenómeno más acusado será el viento, que podrán soplar con rachas muy fuertes en la vertiente sur de Anaga.

A nivel general, se esperan cielos nubosos en el norte del archipiélago, abriéndose amplios claros durante las horas centrales del día, mientras que en las zonas altas y resto de vertientes, poco nuboso o despejado con algunos intervalos nubosos en el sur de las islas montañosas por la mañana.

Oleaje en la costa de Tenerife, archivo. / Arturo Jiménez

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

En el norte, por debajo de 800 a 900 metros, predominio de cielos nubosos sin descartar alguna llovizna ocasional de madrugada en medianías, y con apertura de amplios claros durante las horas centrales del día. En el resto, poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el sur por la mañana. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, salvo ligeros descensos de las máximas en zonas bajas del nordeste. Viento moderado del norte a noroeste, con intervalos de fuerte a últimas horas en el extremo noroeste y en la vertiente sur de Anaga, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 18 24

LA GOMERA

En el norte, por debajo de 800 a 900 metros, predominio de cielos nubosos con apertura de amplios claros durante las horas centrales del día. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las mínimas en zonas altas. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en vertientes este y noroeste por la tarde-noche.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 23

LA PALMA

En el norte, por debajo de 900 a 1000 metros, predominio de cielos nubosos sin descartar alguna llovizna ocasional de madrugada en medianías, y con apertura de amplios claros durante las horas centrales del día. En el resto, poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el oeste por la mañana. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las mínimas en medianías y zonas altas. Viento moderado del norte, con intervalos de fuerte en extremos este y oeste por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 17 22

EL HIERRO

En el norte, por debajo de 800 a 900 metros, intervalos nubosos con predominio de los claros durante las horas centrales del día. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las mínimas en medianías y zonas altas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sudeste y oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 14 17