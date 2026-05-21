La Aemet anuncia la llegada de calima y un ligero aumento de temperaturas este viernes en Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes la llegada de calima y más calor a la isla de Tenerife. Una situación que pondrá los termómetros a 18 grados de mínima y 25 de máxima.

Además, la previsión indica que en el norte, por debajo de 900 a 1000 metros, habrá un predominio de cielos nubosos con apertura de amplios claros durante las horas centrales del día.

En el resto de zonas estará poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el sur y oeste por la mañana y de nubes altas por la tarde.

Vuelve la calima

Uno de los fenómenos más significativos será la calima ligera, que se encontrará, sobre todo, en medianías y zonas altas.

Un hombre pasea bajo el espeso manto de calima en el paseo marítimo de Santa Cruz de Tenerife, archivo. / Andrés Gutiérrez

Las temperaturas estarán en ligero ascenso en zonas altas y sin cambios en el resto, salvo ligeros descensos de las máximas en el litoral norte.

El viento, por su parte, soplará moderado del norte a noroeste, con intervalos de fuerte de madrugada y sobre todo a últimas horas en la vertiente sur de Anaga, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte.

Previsión general

En cuanto a la previsión para el conjunto del archipiélago, la Aemet indica que el fenómeno más acusado será el viento. De hecho, no se descartan rachas puntualmente muy fuertes del noroeste en Lanzarote y Fuerteventura por la tarde-noche, así como en vertientes este y oeste de las islas de mayor relieve.

De resto, se espera un predominio de cielos nubosos en el norte del archipiélago, abriéndose amplios claros a partir de mediodía. En zonas altas y en el resto de vertientes, poco nuboso o despejado con algunos intervalos nubosos en el sur de las islas occidentales de madrugada. Calima ligera en Lanzarote y Fuerteventura, así como en medianías y zonas altas del resto de islas.