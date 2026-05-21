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La Aemet anuncia la llegada de calima y un ligero aumento de temperaturas este viernes en Tenerife

Los termómetros oscilarán entre los 18 y 25 grados

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes la llegada de calima y más calor a la isla de Tenerife. Una situación que pondrá los termómetros a 18 grados de mínima y 25 de máxima.

Además, la previsión indica que en el norte, por debajo de 900 a 1000 metros, habrá un predominio de cielos nubosos con apertura de amplios claros durante las horas centrales del día.

En el resto de zonas estará poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el sur y oeste por la mañana y de nubes altas por la tarde.

Vuelve la calima

Uno de los fenómenos más significativos será la calima ligera, que se encontrará, sobre todo, en medianías y zonas altas.

Un hombre pasea bajo el espeso manto de calima en el paseo marítimo de Santa Cruz de Tenerife.

Un hombre pasea bajo el espeso manto de calima en el paseo marítimo de Santa Cruz de Tenerife, archivo. / Andrés Gutiérrez

Las temperaturas estarán en ligero ascenso en zonas altas y sin cambios en el resto, salvo ligeros descensos de las máximas en el litoral norte.

El viento, por su parte, soplará moderado del norte a noroeste, con intervalos de fuerte de madrugada y sobre todo a últimas horas en la vertiente sur de Anaga, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte.

Previsión general

En cuanto a la previsión para el conjunto del archipiélago, la Aemet indica que el fenómeno más acusado será el viento. De hecho, no se descartan rachas puntualmente muy fuertes del noroeste en Lanzarote y Fuerteventura por la tarde-noche, así como en vertientes este y oeste de las islas de mayor relieve.

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De resto, se espera un predominio de cielos nubosos en el norte del archipiélago, abriéndose amplios claros a partir de mediodía. En zonas altas y en el resto de vertientes, poco nuboso o despejado con algunos intervalos nubosos en el sur de las islas occidentales de madrugada. Calima ligera en Lanzarote y Fuerteventura, así como en medianías y zonas altas del resto de islas.

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