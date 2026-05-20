Xabier Luis Boya, mejor cocinero de Canarias 2026

El Recinto Ferial de Tenerife fue escenario ayer, martes 19 de mayo, de una de las jornadas más emocionantes del calendario gastronómico canario. Xavier Luis Boya, cocinero tinerfeño, se proclamó vencedor del XX Campeonato de Canarias de Cocina GastroCanarias 2026 Gran Premio Cepsa, el certamen culinario más veterano del archipiélago y considerado uno de los tres más importantes y exigentes de toda España.

Una efeméride especialmente significativa, la de su vigésima edición, que llegó cargada de nivel técnico, creatividad y la intensidad competitiva que caracteriza a este campeonato desde sus orígenes.

Boya logró convencer a un exigente jurado en todas y cada una de las categorías de valoración: organización en la cocina, técnica culinaria, receta, presentación y degustación. El cocinero tinerfeño presentó dos elaboraciones que dejaron huella. La primera tuvo como protagonista absoluto el ñame, el tubérculo canario de raíces prehispánicas que cada año se convierte en el gran secreto desvelado la víspera del certamen, y cuya utilización exige a los competidores adaptarse con rapidez e ingenio. La segunda creación fue elaborada a partir de los ingredientes facilitados en la llamada ‘Caja Sorpresa’, ese elemento de incertidumbre que pone a prueba la capacidad de improvisación, el fondo técnico y la personalidad culinaria de cada concursante.

El podio de esta edición histórica lo completaron Javier Castillo Marrero, procedente de Gran Canaria, que se adjudicó la segunda plaza, y Gabriele Bernucci Ghidini, cocinero afincado en Tenerife, que obtuvo el tercer puesto. Ambos demostraron durante la competición un altísimo nivel que refleja la extraordinaria cantera de talento culinario que atesora el archipiélago. Además, el jurado quiso reconocer de manera especial la labor de Michael Eduardo Martín Bracamonte, galardonado como Mejor Ayudante de la edición, un reconocimiento que le otorga además el privilegio de poder participar como finalista en la próxima convocatoria del campeonato.

Los cinco finalistas que se midieron ayer en las cocinas del Recinto Ferial fueron Eric Guerrero Serrano (Tenerife), Xavier Luis Boya (Tenerife), Javier Castillo Marrero (Gran Canaria), Gabriele Bernucci Ghidini (Tenerife) y Yurena Rodríguez Pacheco (Tenerife), quienes contaron con un tiempo total de 135 minutos para elaborar sus dos platos. Una carrera contrarreloj en la que cada segundo contaba, y en la que la presión, la precisión y la creatividad deben convivir al mismo tiempo sobre la tabla de corte.

El ganador del concurso, Xabier Luis Boya, junto al vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso. |ED/LOT

Como viene siendo tradición desde hace años, el ingrediente principal del primer plato se mantuvo en secreto hasta la víspera del certamen. Este año, el protagonista fue el ñame, producto de profundo arraigo en la gastronomía canaria y con una versatilidad que cada cocinero interpreta de manera distinta. El segundo plato se elaboró con los ingredientes encontrados en la ‘Caja Sorpresa’ y también con los disponibles en la ‘Despensa Común’, ambas facilitadas por El Corte Inglés Supermercados, supermercado oficial del Campeonato.

El XX Campeonato de Canarias de Cocina se enmarca dentro del XI Salón Gastronómico de Canarias – GastroCanarias 2026, que se celebra del 19 al 21 de mayo en la Gran Nave del Recinto Ferial de Tenerife. Tres intensas jornadas en las que el sector gastronómico, hostelero y alimentario del archipiélago se da cita en un espacio que, edición tras edición, se ha consolidado como el principal punto de encuentro profesional del ramo en Canarias y uno de los referentes del sur de Europa. Un salón donde el negocio, la formación, la innovación y la cultura gastronómica confluyen bajo un mismo techo, generando sinergias que impulsan a todo el sector.

Compromiso público y privado

El Salón cuenta con la organización del Recinto Ferial de Tenerife y GastroCanarias, y con una sólida arquitectura de apoyo institucional que refleja el compromiso de las principales administraciones del archipiélago con la gastronomía como motor económico, cultural e identitario. El Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife respaldan un evento que trasciende lo meramente culinario para convertirse en una plataforma de promoción del territorio, el producto local y el talento canario.

En el plano empresarial, GastroCanarias 2026 cuenta con el patrocinio principal de Heineken y Cajasiete, dos firmas de referencia que llevan años apostando por este proyecto con convicción. A ellas se suma un nutrido y diverso elenco de empresas colaboradoras que abarca prácticamente todos los eslabones de la cadena gastronómica y hostelera: desde la materia prima hasta la tecnología de cocina, pasando por la distribución, la logística o la restauración. Volcanic Xperience, Vinos de Tenerife, Hecansa, Makro, Harinalia, Cepsa, Grupo Comit, Haricana, Fred. Olsen Express, Binter, Europastry, Hellmann’s, El Corte Inglés, Nespresso, Royal Bliss, La Marzocco, San Pellegrino, Hoalve, Sammic, Chafiras, Electrodomésticos Bosch, Barceló Santa Cruz Contemporáneo, Cointeca, Fiat, Adom, Canarias Cocina, Titsa y Thermomix conforman un respaldo colectivo que convierte a GastroCanarias en mucho más que un salón: es un ecosistema vivo del sector.