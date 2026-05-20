La Universidad de Adeje se celebra del 6 al 10 de julio con 10 cursos y 11 talleres
La iniciativa, organizada conjuntamente por la ULL y el Ayuntamiento de Adeje, ha abierto ya el periodo de matrícula a través de la página web institucional
La Universidad de Verano de Adeje celebrará del 6 al 10 de julio su trigésima tercera edición con una oferta formativa compuesta por 10 cursos y 11 talleres centrados en distintas ramas del conocimiento, según informó este miércoles la Universidad de La Laguna (ULL).
La iniciativa, organizada conjuntamente por la ULL y el Ayuntamiento de Adeje, ha abierto ya el periodo de matrícula a través de la página web institucional. Los cursos tendrán una duración de dos días, un coste de 32 euros y serán convalidables por un crédito ECTS, mientras que los talleres, de cuatro horas de duración, costarán 13 euros.
Entre los cursos figuran propuestas como "Curso Práctico de Lengua de Signos Española: una puerta hacia la inclusión", dirigido por María del Carmen Rodríguez Jiménez; "Patrimonio Agroalimentario Canario: ciencia, territorio y tradición", coordinado por Jesús Enrique de las Heras Roger y Eva Dorta Pérez; o "IA y Salud: herramientas inteligentes para estudiar, investigar y ejercer mejor", a cargo de Francisco Javier Amador Morera y José Faustino Afonso Domínguez.
La oferta también incorpora contenidos sobre diseño gráfico, literatura transatlántica, acoso escolar, astroturismo, salud emocional, protección de menores en el deporte y ajedrez. En cuanto a los talleres, se desarrollarán actividades vinculadas al patrimonio y el senderismo, las artes escénicas, el turismo, las matemáticas aplicadas a infantil y primaria, la alimentación saludable, los dinosaurios, el montaje de exposiciones artísticas y el mundo del vino.
La programación incluye además varias masterclass, entre ellas una de Zebendrums y otra de Street Jazz/Contemporáneo impartida por Marc Montojo.
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