Tenerife avanza en la eliminación de los vertidos residuales en las zonas turísticas con la finalización de la depuradora de Montaña Reverón

Tenerife da un paso vital para acabar con los vertidos de aguas residuales al mar sin tratamiento. Las obras de construcción de la depuradora de Montaña Reverón, en el municipio de Arona, ya han finalizado. Esta planta se convertirá, cuando entre en los próximos meses en funcionamiento, en una de las mayores de Tenerife tras la de Santa Cruz. Será el corazón del nuevo sistema de depuración Arona Este–San Miguel de Abona.

Solo esta depuradora ha supuesto una inversión de 30 millones de euros y tiene capacidad para tratar 24.000 metros cúbicos de aguas residuales al día, cantidad equivalente al líquido que se necesita para llenar 10 piscinas olímpicas, con una capacidad para dar servicio a más de 100.000 habitantes entre los municipios de Arona y San Miguel de Abona. El sistema abarcará zonas clave en pleno corazón turístico del sur de la Isla como El Fraile, Las Galletas, Costa del Silencio, Las Chafiras, Amarilla Golf y Golf del Sur.

La finalización de los trabajos de la depuradora de Montaña Reverón fue anunciada este miércoles 20 de mayo de 2026 por Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), la sociedad mercantil estatal, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, que construye y gestiona las infraestructuras hidráulicas estratégicas -como depuradoras y redes de abastecimiento- para garantizar una gestión sostenible y el uso eficiente del agua.

El proyecto forma parte del convenio suscrito por Acuaes con el Cabildo de Tenerife para la mejora del saneamiento y la depuración de Tenerife. Según la comisión de seguimiento de las actuaciones, las obras totales contempladas han alcanzado un grado de ejecución global del 67%, lo que se traduce en una inversión ya ejecutada de 158 millones de los 233,5 contemplados en el acuerdo.

Al formar parte de un sistema más amplio de saneamiento, la planta de Montaña Reverón está pendiente de otras actuaciones para su puesta en marcha. En concreto, falta la conexión eléctrica y un tramo final de conducciones de aproximadamente 100 metros de salida de aguas tratadas hacia la balsa de San Lorenzo y el emisario terrestre.

Este sistema cuya infraestructura principal es la depuradora incluye un total de 48 kilómetros de conducciones ya ejecutadas. En Arona se ha finalizado la obra civil de la estación de tratamiento y bombeo de Las Galletas II, la estructura sobre el barranco de las Galletas y las estaciones de bombeo de Guaza, Malpaso, Costa del Silencio. Tamaide y Golf del Sur, la estación de tratamiento y bombeo de Las Chafiras y el encauzamiento del barranco de Uchoba.

Instalaciones de la depuradora de Montaña Reverón, en Arona, cuya construcción acaba de finalizar. / María Pisaca

Además, la depuradora de Montaña Reverón incorporará un sistema de secado solar de lodos, actualmente en fase de redacción del proyecto. Es una tecnología sostenible que reduce el volumen y la humedad de los fangos (acumulación de residuos) generados en las estaciones depuradoras mediante el efecto invernadero, la radiación solar y la ventilación forzada.

Cuanto todo este sistema entre en funcionamiento, la red tinerfeña de potabilizadoras se quedará muy cerca del potencial suficiente para sanear el 100% de las aguas negras. En total, el afluente residual que genera la Isla cada año es de unos 62,5 millones de metros cúbicos, una cantidad equivalente a 9.260 piscinas olímpicas.

Tenerife alcanzó el pasado mes de febrero su máximo histórico en capacidad de depuración de aguas residuales. La puesta en marcha de dos grandes depuradoras ese mismo mes, Los Letrados en Granadilla y la estación Oeste en Guía de Isora, elevaron la potencialidad del tratamiento de aguas negras para la eliminación de contaminantes a niveles nunca antes vistos en la Isla.

Instalaciones de la depuradora de Montaña Reverón, en el municipio de Arona, cuyas obras acaban de finalizar. / E. D.

Las infraestructuras no pasaban de los 25 hectómetros cúbicos en 2019, es decir, 25 millones de metros cúbicos, el 40% de todo el caudal residual que genera Tenerife al año. Ahora ya tiene medios capaces de recibir más de 35 hectómetros, lo que supone más del 50% de todo este afluente que sale de viviendas, comercios, hoteles, apartamentos y el resto de inmuebles conectados a la red de abastecimiento y saneamiento insular. La cobertura se amplía exactamente en más de 80.000 habitantes, en una isla que roza el millón.

La cobertura será mucho mayor con el encedido de los motores del sistema Arona Este-San Miguel, que acaba de dar un paso de gigante con la terminación de la depuradora de Montaña Reverón. En paralelo avanzan las obras para incorporar el núcleo de Palm-Mar a este sistema mediante la construcción de una nueva estación de bombeo y una tubería de impulsión entre esta planta y la de Guaza, con una longitud de 4,5 kilómetros.

Los vertidos de aguas residuales al mar sin el tratamiento reglamentario es uno de los principales problemas medioambientales de Tenerife, especialmente en las principales zonas turísticas. Basta un dato para comprender su dimensión: de 29 denuncias de la Comisión Europea a España, 28 están localizadas en el litoral tinerfeño. Y esa transformación en apenas año y medio, ya que el Cabildo se marca cumplir el reto con el umbral puesto en 2027.

Con el inicio de la actividad de las plantas de Granadilla y Guía de Isora, Tenerife ha pasado a disponer de ocho grandes depuradoras. Las recién estrenadas se unen a las existentes de Santa Cruz, Adeje-Arona, Güímar, Puerto de la Cruz y Punta del Hidalgo y Valle de Guerra en La Laguna. Serán nueve cuando se active la de Montaña Reverón, cuya construcción ya se ha acabado. Dos están pendientes de ampliación, la mencionada de la capital y más a largo plazo la de Punta Brava, en Puerto de la Cruz.