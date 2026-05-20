Los Silos necesita más suelo para construir viviendas y frenar la despoblación

Construir vivienda para frenar la despoblación es una de las propuestas que se incluyen en el segundo bloque del plan de acción realizado para Los Silos. También se recomienda impulsar el sector primario, el turismo sostenible, el deporte o el patrimonio como motores económicos. Todo ello sin perder de vista "un necesario empuje a la digitalización en todos los ámbitos". Este plan es un proyecto piloto fruto de meses de trabajo entre el Ayuntamiento y la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, en el que se analiza la situación demográfica actual del municipio silense y se sugieren iniciativas a desarrollar en diferentes ámbitos.

El diagnóstico de este plan elaborado para Los Silos quiere combatir el reto demográfico que se plantea en 47 municipios de Canarias con las mismas características. La Villa tiene menos de 5.000 habitantes, un carácter eminentemente rural y una población envejecida: el 25% de sus habitantes es mayor de 65 años, por lo que ostenta el mayor índice de vejez de Tenerife. Además, su tasa de paro está en torno al 18%, con gran incidencia entre los jóvenes, y tiene una especial dependencia del sector primario, al que pertenecen el 40% de las empresas.

En cuanto al primer bloque de medidas, dedicado al territorio, el plan propone la necesidad de vincular las acciones a la propia fisonomía del municipio. Es decir, su territorio y su alto valor ambiental. Por ejemplo, plantean la restauración de ecosistemas rurales o la implantación de sistemas energéticos sostenibles.

La importancia del patrimonio arquitectónico

Por otro lado, la propuesta dice que para generar más oportunidades entre la población es necesaria la rehabilitación y proyección del patrimonio arquitectónico, así como la gestión de senderos existentes y la recuperación de otros en desuso para su alineación con el turismo y la economía local. "Todo el proceso debe llevarse a cabo junto a una población concienciada y participativa, para que lo habrán de desarrollarse los espacios necesarios", se afirma.

Tras presentar el plan de acción, este martes, las administraciones y la ciudadanía analizarán las medidas propuestas para priorizar su desarrollo, "convirtiéndolas en proyectos concretos y buscando la financiación para llevarlos a cabo", avisan en el planteamiento inicial. En La jornada de presentación hubo una mesa redonda en la que participaron las alcaldesas de Los Silos, Carmen Luz Baso Lorenzo (PSOE); Buenavista del Norte, Eva García (PSOE); El Tanque, Esther Morales (PSOE), y el alcalde de Garachico, Heriberto González (CC).

La presentación del plan de acción para Los Silos tuvo lugar en el marco de una jornada de trabajo en el que intervinieron técnicos implicados en el estudio para elaborar el diagnóstico. Durante la jornada se escucharon varias experiencias prácticas en este sentido, ya desarrolladas en otros municipios de Canarias, que pueden servir de ejemplo para el resto.