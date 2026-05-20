La Policía Local de Arona incorpora a 'Champion', 'Trueno' y 'Nami' a la Unidad Canina

La Policía Local de Arona ha presentado oficialmente la nueva Unidad Canina Policial (UCK9), que incorpora a tres perros especialmente adiestrados para funciones policiales: Champion, Trueno y Nami, que trabajarán junto a agentes especializados. Este es un recurso especializado que refuerza el modelo de seguridad pública del municipio y amplía las capacidades operativas del cuerpo en tareas de prevención, detección y apoyo.

El acto contó con la presencia de la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón, el concejal del área de Policía Local, Héctor Reyes, y miembros de la corporación municipal. Como público asistieron vecinos y vecinas y alumnado del CEO Arona, en una convocatoria en la que se realizó una demostración práctica del trabajo que desarrollará la unidad.

Un equipo adiestrado

Los canes han superado procesos de adiestramiento homologados y cuentan con preparación específica para intervenciones policiales, detección y trabajo operativo en coordinación con los agentes. La unidad actuará bajo la supervisión directa de guías caninos de la Policía Local, con formación especializada, garantizando tanto la eficacia del servicio como el bienestar y cuidado de los animales.

Fátima Lemes destacó que “reforzar la seguridad exige sumar recursos útiles, pero también organización, planificación y medios para que la Policía Local pueda actuar con eficacia en el día a día”. Lemes añadió que “la Unidad Canina es una herramienta especializada que mejora la prevención y la capacidad de respuesta en espacios sensibles, y que forma parte del refuerzo de condiciones y recursos que estamos impulsando para que la seguridad se note en todos los núcleos del municipio”.

Por su parte, Héctor Reyes señaló que la creación de la UCK9 representa “mucho más que la incorporación de una nueva unidad especializada; supone un salto cualitativo en nuestra forma de entender la seguridad pública y en la capacidad operativa de la Policía Local para responder a las demandas actuales del municipio”. Reyes añadió que “Arona es un municipio dinámico y eso exige herramientas modernas y eficaces: queremos una policía cercana, visible y preparada, que actúe desde la intervención, pero sobre todo desde la prevención y la anticipación”.

Entre los principales ámbitos de actuación de la UCK9 se encuentran los centros educativos, las zonas de ocio, los eventos multitudinarios y los espacios públicos de alta afluencia, donde la presencia de la unidad contribuirá tanto a labores preventivas como al refuerzo de la convivencia y la seguridad.