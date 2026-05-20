El Papa León XIV recibe su acreditación como "invitado especial" para su viaje a Tenerife

Los coordinadores de la visita del papa León XIV a España han entregado este miércoles al Pontífice su acreditación oficial como "invitado especial" para participar en los actos que tendrán lugar del 6 al 12 de junio en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

El coordinador de Comunicación de la visita del Papa a España, Rafael Rubio, ha entregado en mano la acreditación al papa, al término de su audiencia general. En el documento se puede leer: 'Papa León XIV, invitado especial. Acceso total'.

Con este gesto, los organizadores quieren animar a todas las personas que quieran participar en los actos públicos del viaje a inscribirse a través de los canales oficiales habilitados. Hasta el momento, según han indicado, se han apuntado más de 500.000 personas.

"La acreditación es gratuita, pero la inscripción a los actos nos ayuda enormemente a preparar mejor cada celebración y garantizar la mejor acogida posible para todos los peregrinos", ha señalado Rubio.

Limitaciones de aforo

Aunque la participación en los actos es gratuita, recuerdan que en algunos casos hay limitaciones de aforo, como las celebraciones litúrgicas en Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

En el caso de la misa y posterior procesión del Corpus Christi que el papa León XIV presidirá el domingo 7 de junio en el centro de Madrid, no habrá límites para el ingreso, pero la inscripción ayudará a la planificación, según han insistido.