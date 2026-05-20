El papa León XIV centra su primer gran mensaje en la IA antes de viajar a Tenerife

El papa León XIV publicará el próximo 25 de mayo su primera encíclica, titulada 'Magnifica humanitas', un documento dedicado a la "custodia de la persona humana en la era de la inteligencia artificial". La publicación llegará pocas semanas antes de su visita a Tenerife, una de las paradas previstas dentro del viaje apostólico que el pontífice realizará a España en junio.

La relación con la Isla no está en el contenido del texto, ya que la encíclica no trata específicamente sobre Canarias, sino en el momento en el que verá la luz. Antes de aterrizar en Tenerife, León XIV hará pública su primera gran reflexión doctrinal como Papa y situará la inteligencia artificial entre los grandes temas de su pontificado.

¿Qué es una encíclica y por qué es importante?

Una encíclica es uno de los documentos más relevantes que puede publicar un Papa. Se trata de una carta solemne dirigida habitualmente a los obispos, a los fieles católicos y, en muchas ocasiones, también al conjunto de la sociedad. En ella, el pontífice fija posición sobre asuntos religiosos, sociales, éticos o políticos de especial importancia.

Por eso, 'Magnifica humanitas' no será un texto menor. Al ser la primera encíclica de León XIV, servirá para conocer mejor las prioridades de su pontificado. En este caso, el pontífice ha elegido un asunto de plena actualidad: cómo defender la dignidad humana en un mundo cada vez más condicionado por algoritmos, automatización y nuevas tecnologías.

Una primera encíclica sobre la persona en tiempos de IA

La Santa Sede no ha adelantado todavía el contenido completo de 'Magnifica humanitas', pero sí ha explicado cuál será su eje central: la custodia de la persona humana en una etapa marcada por el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial.

El documento lleva la firma del Papa con fecha del 15 de mayo, coincidiendo con el 135 aniversario de Rerum Novarum, la encíclica publicada en 1891 por el papa León XIII. Aquella carta abordó los cambios sociales y laborales provocados por la industrialización. Ahora, el pontífice sitúa la IA como uno de los grandes desafíos contemporáneos, en una línea que une tecnología, ética y doctrina social de la Iglesia.

¿Quién presentará 'Magnifica humanitas'?

La encíclica será presentada el mismo 25 de mayo, a las 11:30 horas, en el Aula del Sínodo. En el acto intervendrán perfiles vinculados a la teología, el desarrollo humano y el estudio de la inteligencia artificial.

Entre los ponentes estarán el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

También participarán la profesora Anna Rowlands, teóloga y docente de la Universidad de Durham; Christopher Olah, cofundador de Anthropic y responsable de investigación sobre interpretabilidad de la inteligencia artificial; y la profesora Leocadie Lushombo, especialista en teología política y pensamiento social católico en la Universidad de Santa Clara, en California.

Tenerife recibirá a un Papa con la IA entre sus primeros grandes mensajes

La visita de León XIV a España está prevista del 6 al 12 de junio de 2026 e incluye actos en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. En el caso canario, el viaje sitúa al Archipiélago en la recta final del desplazamiento del pontífice.

Para Tenerife, la publicación de Magnifica humanitas añade un nuevo elemento de contexto a la espera de la visita. El Papa llegará a la Isla después de haber marcado una de las primeras prioridades de su pontificado: la defensa de la persona ante los retos de la inteligencia artificial.