El papa León XIV usará un coche de golf que se adapta en Tacoronte para recorrer La Laguna y estar cerca de la gente

El papa León XIV estrenará un coche como los que se usan en la práctica del golf en la visita que realizará el viernes 12 de junio a La Laguna. Se trata de un golfcar que acondiciona en el Real Club de Golf de Tenerife, en Tacoronte, y cuyo objetivo es que el pontífice norteamericano esté más cerca de los fieles que acudan a su encuentro en las calles Viana y San Agustín.

Un recorrido más cercano a los fieles

El buggy deportivo será uno de los tres vehículos que utilizará el pontífice tras su llegada al aeropuerto de Los Rodeos a las 9:10 horas, pues desde ahí se trasladará en un vehículo cerrado hasta el centro de migrantes de Las Raíces, donde tiene previsto un encuentro, y desde ahí a la plaza del Cristo, donde a las 10:10 horas dará comienzo una cita con agentes del tercer sector y ONG vinculadas a la acogida y acompañamiento de migrantes.

Al término del encuentro junto al Santuario y con las montañas de San Roque como testigo, el papa se subirá en el golfcar para recorrer las calles Viana y San Agustín hasta el Obispado de Tenerife, donde está previsto que haga un alto de unos quince minutos sobre las 11:30 horas para tomar resuello y saludar a las primeras autoridades antes de bajar a Santa Cruz por la autopista.

El pontífice norteamericano recorrerá Santa Cruz, de La Salle al puerto, en papamóvil traído de Gran Canaria el día antes

El buggy se aparcará a las puertas del Palacio Episcopal de San Agustín para la recepción y refrigerio. León XIV saldrá de ahí en coche cerrado rumbo a la capital, para a su llegada al colegio La Salle-San Ildefonso, sobre las 11:45 horas, y subirse en el papamóvil que se trae de Gran Canaria el día antes y cruzar el puente Galcerán para seguir por las plazas Militar y de Weyler, calle Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, La Marina y la avenida marítima hasta el Auditorio de Tenerife y llegar al recinto portuario donde a las 12:15 horas se celebrará la eucaristía.

Segunda vez que utilizará el golfcar

Esta es la segunda vez que el papa utilizará el golfcar; la primera está prevista en Madrid. El objetivo es garantizar la cercanía de León XIV con la feligresía.

Como dato de la importancia que da la organización a esta cita, en la segunda visita de la comitiva vaticana para verificar que los preparativos se adaptan a las indicaciones del Vaticano, el obispo de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna, Eloy Santiago, explicó en la plaza del Cristo, mostrando los planos a la embajada, que el recorrido por las calles Viana y San Agustín se realizaría en un coche de los que se usan en los campos de golf.

El coordinador de los viajes apostólicos nombrado por el propio León XIV el 21 de junio del pasado año, monseñor José Nahúm Jairo Salas, comentó al prelado nivariense que para realizar ese trayecto el Vaticano contaba con el papamóvil, a lo que el obispo explicó que era preciso utilizar el golfcar dado el ancho de las dos vías que iba a transitar el papa.

Mayores y enfermos, en primera línea

Dos detalles. La organización tiene previsto habilitar en el margen derecho, según se baja Viana, la zona para el público, que se acotará con vallas, mientras que en el otro lateral no se prevé espacio reservado a fieles.

Gran parte del tramo de Viana se reservará a mayores y enfermos, aprovechando la proximidad del Hospital de Dolores, y también está prevista la presencia de las monjas de clausura claras y catalinas, que solo tendrán que asomarse a su convento para saludar al papa en uno de los momentos más emotivos de las seis horas de León XIV en Tenerife.