La Palma lleva a GastroCanarias el valor de su producto local y su cocina insular

El Cabildo de La Palma participa en GastroCanarias 2026 con una propuesta centrada en la promoción del producto local, la cocina insular y el trabajo de las empresas vinculadas al sector agroalimentario de la Isla. La presencia palmera se canaliza a través de la empresa pública Sodepal y de la marca Saborea La Palma, con un espacio propio en una de las principales citas gastronómicas del Archipiélago.

El salón se celebra del 19 al 21 de mayo en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, donde durante tres jornadas se reúnen profesionales, empresas, productores, distribuidores y representantes del ámbito culinario. La edición de este año se presenta bajo el lema 'Desde la Raíz', una idea vinculada al origen, la autenticidad y la identidad de los productos.

La consejera de Promoción Económica del Cabildo y consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, destacó que GastroCanarias supone "un escaparate de primer nivel" para mostrar la calidad y singularidad de los productos elaborados en La Palma. Según señaló, la feria permite reforzar la visibilidad de las empresas de la Isla dentro del mercado gastronómico canario.

Saborea La Palma, escaparate para empresas y productores

Durante los tres días de feria, el espacio de Saborea La Palma acogerá degustaciones y demostraciones culinarias protagonizadas por profesionales palmeros. La intención es presentar la riqueza gastronómica de la Isla desde una perspectiva práctica, acercando al público y al sector profesional la versatilidad de sus productos.

Saborea La Palma es un proyecto impulsado por Sodepal, empresa pública dependiente del Cabildo, para revalorizar y posicionar la gastronomía palmera en mercados regionales, nacionales e internacionales.

La participación en GastroCanarias se enmarca en una línea de trabajo más amplia del Cabildo para apoyar al tejido empresarial local y fortalecer la marca La Palma como destino gastronómico. En esa estrategia, el producto de cercanía ocupa un papel central, tanto por su calidad como por su relación con el territorio.

Cuatro empresas representan la diversidad agroalimentaria de la Isla

La Palma acude a esta edición con cuatro firmas que reflejan distintas formas de trabajar el producto insular: Destilerías Aldea, Mi Dulce Paste, Vidaviva Ecofood y Bruco La Palma. Todas ellas combinan tradición, innovación y apuesta por la producción local.

La presencia de estas empresas permite mostrar una imagen diversa del sector agroalimentario palmero. La Isla no se presenta únicamente desde una receta o un producto concreto, sino desde un conjunto de propuestas que conectan con la elaboración artesanal, la transformación alimentaria y nuevas formas de consumo.

Perestelo subrayó que el Cabildo busca generar oportunidades de promoción y comercialización para el sector, favoreciendo espacios de encuentro con profesionales, distribuidores, restauradores y medios especializados. Ese contacto resulta clave para que pequeñas y medianas empresas puedan ampliar redes, dar a conocer sus productos y abrir nuevas vías de negocio.

Una feria para conectar producto, cocina y mercado

GastroCanarias es uno de los principales encuentros profesionales del sector gastronómico, hostelero y alimentario en las Islas. La organización del salón sitúa la edición de 2026 entre el 19 y el 21 de mayo en el Recinto Ferial de Tenerife, con Galicia como comunidad invitada y una programación orientada a empresas, cocineros, productores y público especializado.

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Para La Palma, la feria representa una oportunidad para proyectar su producto en un entorno donde confluyen distintos agentes de la cadena gastronómica. No se trata solo de exhibir alimentos o elaboraciones, sino de generar contactos y reforzar la presencia de la Isla en el mercado regional.