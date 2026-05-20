La Oficina de Asistencia Integral a ayuntamientos de Tenerife gestionan 401.000 procedimientos en 2025

La Oficina de Asistencia Integral a los municipios tinerfeños gestionó en 2025 unos 401.000 procedimientos. Se trata de una iniciativa enmarcada en la acción del Cabildo de Tenerife para dar apoyo a la mejora y transformación digital de los servicios municipales, para lo que la corporación destina más de 2 millones.

Según un primer balance ofrecido por la presidenta, Rosa Dávila, en rueda de prensa por acuerdos de Consejo de Gobierno, la inversión ha permitido, hasta la fecha, la formación de más de 700 empleados municipales en atención especializada, y la Oficina de Asistencia Integral, que ofrece servicios de asesorería, apoyo técnico y contratación administrativa, registró 401.000 procedimientos en 2025.

En lo que se refiere a atención a la ciudadanía, las Oficinas de Atención Ciudadana del Cabildo tinerfeño atendieron a más de 91.500 personas en 2025, gestionando, a su vez, más de 109.800 citas, 91.591 asistencias presenciales y casi 80.000 llamadas telefónicas.

Además, ha señalado que la puesta en marcha del proyecto 'Cara a Cara Digital' ha permitido la modernización tecnológica y la mejora de la atención personalizada en el servicio. En este marco, se prevé que el servicio se dote de una mayor "optimización" en las citas previas así como en la mejora de las herramientas de asistencia.

Asuntos de consejo

En el área de Igualdad, el Cabildo ha aprobado este miércoles la convocatoria de ayudas a la diversidad LGTBIQ+. Con una inversión de 75.000 euros, se pondrán en marcha ayudas para financiar proyectos para la promoción de la igualdad y visibilización del colectivo.

Por su parte, el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, ha informado de la aprobación de las bases y la convocatoria de subvenciones dirigidas a la renovación de imagen exterior (rótulos) de los establecimientos del sector industrial. La convocatoria estima cubrir el 100% de los gastos derivados, con hasta 365.000 euros.

Noticias relacionadas

En Sector Primario, la corporación insular ha aprobado las bases y ayudas para proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el sector vitivinícola. Cada iniciativa, que deberá de contar con carácter científico-técnico y respaldada por criterios de sostenibilidad, podrá recibir hasta un máximo de 15.000 euros.