Las obras para acabar con los vertidos al mar en Tenerife alcanzan el 67% de ejecución

Las obras incluidas en el convenio entre Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), el Cabildo de Tenerife y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife para mejorar el saneamiento y la depuración de la Isla, y así poder acabar con los vertidos al mar de aguas residuales, han alcanzado el 67% de ejecución.

El dato equivale a 158 millones de euros ya invertidos de los 233,5 millones contemplados en la adenda al convenio, firmada el 9 de enero de 2025. La evolución de los trabajos fue analizada en una comisión de seguimiento celebrada de forma telemática, con participación de representantes de ACUAES, el Cabildo y el CIATF.

El objetivo de este conjunto de obras es aumentar la capacidad de tratamiento de aguas residuales, reducir los vertidos al mar y favorecer la reutilización del agua depurada para riego.

Se realizarán pruebas en las depuradoras del Oeste y Granadilla

En el sistema del Oeste, el avance más relevante es el inicio de las pruebas de funcionamiento de la nueva depuradora ubicada en Guía de Isora. La instalación prestará servicio a 109.000 habitantes equivalentes de Guía de Isora y Santiago del Teide, con un caudal máximo de 12.000 metros cúbicos diarios.

Este sistema, con una inversión de 37 millones de euros, incluye la Estación de bombero de aguas residuales (EBAR) de San Juan, cuatro estaciones de bombeo y conducciones que permiten transportar el agua residual desde Santiago del Teide hasta San Juan para su posterior impulsión a la depuradora. En breve está previsto iniciar el colector general de medianías y la conexión de Chío, lo que permitirá integrar este núcleo en el sistema.

También se encuentra en fase de pruebas la depuradora de Los Letrados, dentro del sistema de Granadilla. Esta infraestructura podrá tratar las aguas residuales de 145.000 habitantes equivalentes y hasta 14.000 metros cúbicos al día.

La actuación, con una inversión prevista de 43 millones, se completa con 10 kilómetros de colectores que recogen aguas residuales de Granadilla de Abona, El Salto y San Isidro, además de una impulsión de 8,5 kilómetros desde la zona costera hasta la estación de bombeo de Ensenada Pelada. También se redacta un nuevo proyecto para las estaciones de Los Abrigos y El Muelle.

Arona Este-San Miguel concentra la mayor inversión

El sistema Arona Este-San Miguel es el de mayor presupuesto, con 107 millones de euros. La depuradora de Montaña Reverón está prácticamente terminada, a falta de la conexión eléctrica y de un tramo final de conducciones de unos 100 metros para la salida del agua tratada hacia la balsa de San Lorenzo y el emisario terrestre.

En este ámbito ya se han ejecutado 48 kilómetros de conducciones. En Arona se ha finalizado la obra civil de la ETBAR de Las Galletas II, la estructura sobre el barranco de Las Galletas y las estaciones de bombeo de Guaza, Malpaso y Costa del Silencio. En San Miguel están terminadas la ETBAR Las Chafiras, las estaciones de Tamaide y Golf del Sur, además del encauzamiento del barranco de Uchoba.

La EDAR de Montaña Reverón contará, además, con un sistema de secado solar de lodos, actualmente en fase de redacción. En paralelo, avanzan las obras para incorporar Palm-Mar mediante una nueva estación de bombeo y una tubería de impulsión de 4,5 kilómetros hasta Guaza.

Actuaciones en La Orotava y Acentejo

En el norte de Tenerife ya han finalizado los colectores generales del saneamiento del Valle de La Orotava y la EBAR Cuesta de la Villa, con una inversión de 13 millones de euros.

Por su parte, el sistema de Acentejo, con 33,5 millones previstos, se encuentra en fase de redacción de los proyectos para la construcción de la depuradora, colectores e impulsiones. Este paso llega después de completar las pruebas de los pozos absorbentes, que se prolongaron durante cuatro años.

Las actuaciones se financiarán con fondos FEDER de los periodos 2014-2020 y 2021-2027, correspondientes a la Administración General del Estado, además de aportación del Cabildo de Tenerife.