Visita papal histórica en Tenerife: siete 'mandamientos' para disfrutar de la misa de León XIV en el Puerto

Están los diez mandamientos de la Ley de Dios, los cinco mandamientos de la Santa Madre Iglesia y, de cara al viernes 12 de junio, cuando baje el papa León XIV de La Laguna a Santa Cruz para presidir la misa en el Puerto tinerfeño... los siete mandamientos que integran la guía práctica, con consejos, para disfrutar de este acontecimiento histórico en un recinto con capacidad para 50.000 personas.

La Diócesis de San Cristóbal de La Laguna acaba de divulgar las siete recomendaciones dirigidas a los asistentes a la eucaristía; tanto a los 25.000 ya inscritos y que están a la espera de recibir sus entradas con el código QR, como a cuantos se apunten para disfrutar de esta cita histórica. «Tardaremos decenios, tal vez siglos, en volver a ver al papa o a otro pontífice en Tenerife, habida cuenta de que León XIV es el primero en visitar la Isla», destacaba el obispo Eloy Santiago, invitando a sumarse a la cita.

Inscribirse y confirmar los datos

La guía práctica para el buen peregrino que acuda a la misa apostólica del mediodía del 12 de junio es inscribirse, bien sea en la parroquia más próxima o, si lo prefiere, acudiendo a la vía digital y formalizando el cuestionario oficial que ha habilitado la organización.

Como no solo de pan vive el hombre, no vale solo con inscribirse, sino que el feligrés deberá estar atento a la confirmación que recibirá por los medios que hace constar la organización en la inscripción; de ahí la importancia de verificar los datos correctos y guardar la confirmación; rellenar los campos con los datos oficiales, los mismos que están en el DNI.

Transporte público y acceso al recinto

Tercer mandamiento para llegar al recinto celebrativo en el puerto de Santa Cruz: utilizar el transporte público, que será el mejor aliado. Eso sí, antes de salir, programar el recorrido: revisar horarios, paradas disponibles y posibles cambios en el servicio a raíz de la adaptación de las rutas, que puedan ver alterado su trazado habitual por el cierre de vías con motivo de la visita del papa.

La organización recomienda salir con tiempo. El recinto abrirá las puertas a las seis de la mañana; los voluntarios están convocados a las cinco, pero como las entradas están numeradas, basta con llegar sin madrugar, pero con tiempo antes de las 11:15 horas, que es cuando se cierra el recinto. Y antes hay que pasar controles de acceso.

Quinto mandamiento: la celebración está pensada para que todos los fieles puedan disfrutar de la misa sentados. Para ello, la organización ya ha gestionado 20.000 sillas en Tenerife y otras tantas se alquilan en la Península.

Qué se puede llevar

¿Qué se puede llevar? Agua, ropa y calzado cómodo, protector solar, gorra o sombrero, pañuelos o toallitas, DNI, medicación y comida ligera; no se permitirán objetos voluminosos, sillas plegables o botellas de agua de aluminio.

Séptimo mandamiento: respetar las indicaciones, los accesos señalizados, las zonas reservadas e instrucciones. Los siete mandamientos se resumen en uno: seguir las indicaciones de los voluntarios.