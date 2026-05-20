Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeCD TenerifePlus Ultra CanariasCarnaval de Santa Cruz 2027Ayuntamiento de AricoGastroCanarias 2026Sucesos en Tenerife
instagramlinkedin

El guachinche de este municipio de Tenerife que triunfa con cocina tradicional canaria: perfecto para disfrutar de raciones abundantes a precios económicos

El establecimiento es una para perfecta en al isla para disfrutar de ofrece platos tradicionales canarios y carnes a la brasa

Los huevos a la estampida son un plato perfecto para abrir el apetito

Los huevos a la estampida son un plato perfecto para abrir el apetito / Instagram

Helena Ros

Helena Ros

Tenerife continúa manteniendo guachinches en los que ofrecen comida tradicional canaria a precios económicos. Uno de ellos es Guachinche El Ramal, un establecimiento en La Orotava que mantiene la esencia de la cocina casera del archipiélago y es un lugar perfecto en la isla para disfrutar.

El local destacan por su ambiente y servicio familiar y su carta en la que se encuentran elaboraciones características de la gastronomía canaria.

Platos tradicionales y carnes a la brasa

El guachinche cuenta con una amplia variedad de platos típicos canarios, ideales para compartir y disfrutar con familia o amigos. En su menú destacan elaboraciones como la ensaladilla de batata, el escaldón, los huevos al estampido o el queso asado.

También puede disfrutar de elaboraciones como la ropa vieja, la carne cabra o la carne fiesta, tres opciones imprescindibles para quienes no han probado la cocina de la zona. Además, cuenta con carnes a la brasa como el secreto ibérico, el bichillo o las chuletas.

Como broche final, los clientes pueden disfrutar de alguno de sus postres caseros y típicos de las islas como el quesillo o el polvito uruguayo.

Ambiente acogedor y vistas

El establecimiento se caracteriza por ofrecer un ambiente acogedor y un servicico cercano y familiar que hace que los comensales se sientan como en casa. Además, cuenta con salón y terraza con vistas y un aparcamiento privado.

Un guachinche que ofrece raciones abundantes y precios ajustados que se ha convertido en una parada obligatoria tanto para vecinos como para turistas que busquen disfrutar de plato de la gastronomía tradicional canaria.

Horario y ubicación

Guachinche El Ramal se encuentra en la Carretera General El Ramal TF-211, 17, en La Orotava. Cuenta con 4,1 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el local y han disfrutado de sus platos de la cocina canaria tradicional.

Noticias relacionadas y más

Abre de miércoles a domingo de 13:00 a 17:00 horas, mientras que viernes y sábado amplía su horario para ofrecer servicio de cenas de 19:00 a 22:00 horas. Lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Revolución en la curia de la Diócesis de Tenerife a un mes de la visita del papa León
  2. El histórico Maritim de Puerto de la Cruz reabre como Precise Resort Tenerife tras una inversión de 10 millones de euros
  3. El Cabildo de Tenerife inaugura este lunes la pasarela peatonal del Padre Anchieta para aliviar el tráfico de la TF-5
  4. La Laguna recupera parte de su costa: el Supremo decreta el derribo definitivo del Charco de La Arena, en Punta del Hidalgo
  5. Rescate de un símbolo de La Laguna y patrimonio de Tenerife: el rótulo de la Librería Lemus se salva gracias a Ínsula Signa
  6. El Puerto de Granadilla, en el foco mundial por el hantavirus, sufre un nuevo revés al quedar desierto el concurso para su finalización
  7. Multa de 200 euros y pérdida de 4 puntos del carné por saltarse la señal S-991d: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
  8. ¡Aviso! Si vives en Tenerife, el 15 de mayo sonará un fuerte pitido en tu móvil: el Gobierno de Canarias hará una prueba masiva del sistema ES-Alert

El guachinche de este municipio de Tenerife que triunfa con cocina tradicional canaria: perfecto para disfrutar de raciones abundantes a precios económicos

El guachinche de este municipio de Tenerife que triunfa con cocina tradicional canaria: perfecto para disfrutar de raciones abundantes a precios económicos

Un hombre de 57 años resulta herido tras un atropello en San Miguel de Abona, en el sur de Tenerife

Un hombre de 57 años resulta herido tras un atropello en San Miguel de Abona, en el sur de Tenerife

Cobra 1,5 millones y no hace la obra: El TSJC condena al Ayuntamiento de Arico a urbanizar el 60% de Abades

Cobra 1,5 millones y no hace la obra: El TSJC condena al Ayuntamiento de Arico a urbanizar el 60% de Abades

La acusación pide 15 años de inhabilitación para el alcalde de Icod de los Vinos por prevaricación

Xabier Luis Boya, mejor cocinero de Canarias 2026

El comedor escolar que alimenta el campo canario

El comedor escolar que alimenta el campo canario

Los 'coles' del sur de Tenerife se blindan contra las olas de calor: 51 centros se convertirán en oasis a partir del próximo curso

Los 'coles' del sur de Tenerife se blindan contra las olas de calor: 51 centros se convertirán en oasis a partir del próximo curso

La regeneración de La Candelaria en Santa Cruz de Tenerife aún pendiente para trece familias por trámites

La regeneración de La Candelaria en Santa Cruz de Tenerife aún pendiente para trece familias por trámites
Tracking Pixel Contents