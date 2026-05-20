El guachinche de este municipio de Tenerife que triunfa con cocina tradicional canaria: perfecto para disfrutar de raciones abundantes a precios económicos

Tenerife continúa manteniendo guachinches en los que ofrecen comida tradicional canaria a precios económicos. Uno de ellos es Guachinche El Ramal, un establecimiento en La Orotava que mantiene la esencia de la cocina casera del archipiélago y es un lugar perfecto en la isla para disfrutar.

El local destacan por su ambiente y servicio familiar y su carta en la que se encuentran elaboraciones características de la gastronomía canaria.

Platos tradicionales y carnes a la brasa

El guachinche cuenta con una amplia variedad de platos típicos canarios, ideales para compartir y disfrutar con familia o amigos. En su menú destacan elaboraciones como la ensaladilla de batata, el escaldón, los huevos al estampido o el queso asado.

También puede disfrutar de elaboraciones como la ropa vieja, la carne cabra o la carne fiesta, tres opciones imprescindibles para quienes no han probado la cocina de la zona. Además, cuenta con carnes a la brasa como el secreto ibérico, el bichillo o las chuletas.

Como broche final, los clientes pueden disfrutar de alguno de sus postres caseros y típicos de las islas como el quesillo o el polvito uruguayo.

Ambiente acogedor y vistas

El establecimiento se caracteriza por ofrecer un ambiente acogedor y un servicico cercano y familiar que hace que los comensales se sientan como en casa. Además, cuenta con salón y terraza con vistas y un aparcamiento privado.

Un guachinche que ofrece raciones abundantes y precios ajustados que se ha convertido en una parada obligatoria tanto para vecinos como para turistas que busquen disfrutar de plato de la gastronomía tradicional canaria.

Horario y ubicación

Guachinche El Ramal se encuentra en la Carretera General El Ramal TF-211, 17, en La Orotava. Cuenta con 4,1 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el local y han disfrutado de sus platos de la cocina canaria tradicional.

Abre de miércoles a domingo de 13:00 a 17:00 horas, mientras que viernes y sábado amplía su horario para ofrecer servicio de cenas de 19:00 a 22:00 horas. Lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.