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GastroCanarias 2026 enciende sus fogones en Tenerife: el producto local, el talento de La Laguna y el futuro hostelero conquistan el Recinto Ferial

El Ejecutivo autonómico, a través de GMR, el ICCA y Hecansa, despliega todo su potencial en el gran escaparate culinario de las islas, donde el municipio lagunero brilla con luz propia bajo el concepto ‘El sabor de volver’

GastroCanarias 2026

GastroCanarias 2026

Arturo Jiménez

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife ha inaugurado oficialmente una nueva edición del Salón Gastronómico GastroCanarias 2026. Hasta el próximo 21 de mayo, el Recinto Ferial se consolida como el epicentro absoluto del sector agroalimentario del archipiélago, reuniendo a productores, bodegas, queserías, grandes chefs y profesionales de la industria en una cita volcada con la defensa de la soberanía alimentaria, la sostenibilidad y el Kilómetro Cero.

El Gobierno de Canarias ejerce este año como patrocinador principal junto al Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Su implicación se materializa a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, cuya empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR Canarias) y el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) han desembarcado con un espacio totalmente renovado para impulsar la comercialización directa del producto local.

El consejero del área, Narvay Quintero, ha subrayado durante la apertura que el certamen es la plataforma idónea para "reforzar la conciencia sobre la importancia de consumir producto de cercanía y reconocer el trabajo que hay detrás de cada alimento", definiendo la gastronomía como una "herramienta estratégica" para generar economías de futuro en el sector primario.

GastroCanarias 2026 comienza en Tenerife con baristas y cocina en directo

GastroCanarias 2026 comienza en Tenerife con baristas y cocina en directo

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GastroCanarias 2026 comienza en Tenerife con baristas y cocina en directo / Arturo Jiménez

Un estand para conectar el territorio con el mercado

El remozado espacio de GMR Canarias se divide en cuatro áreas estratégicas: venta directa, reuniones comerciales, talleres informativos y una zona expositiva que acoge tesoros como mermeladas, mojos, aceites de oliva virgen extra, cervezas artesanales y vinos galardonados en los Premios Agrocanarias.

Un total de 14 firmas canarias de renombre —como Mojos Guachinerfe, Grupo Ganaderos de Fuerteventura, Mermeladas Luma, Casa Efigenia o Bodegas Monje, entre otras— disponen de un mostrador propio para negociar y vender cara a cara con el público. Además, bajo el paraguas de la marca Volcanic Xperience, el estand colabora con el Hub Gastronómico Trends Talks, un foro de debate de alto nivel que cuenta con ponentes de la talla de la sumiller Meritxell Falgueras y el maestro pastelero Ricardo Vélez.

La Laguna: Identidad, estrellas Michelin y candidatas al 'Mejor Bocata de España'

Una de las grandes protagonistas de las jornadas iniciales está siendo la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, que acude al salón bajo el lema culinario ‘El sabor de volver’. El municipio arrancó con fuerza la víspera de la feria en el Eco Hotel Costa Mágica con la experiencia ‘Paisajes al Plato’, donde el célebre chef asturiano Nacho Manzano (3 Estrellas Michelin y 3 Soles Repsol) presentó reinterpretaciones culinarias inspiradas en la geografía lagunera.

El estand de La Laguna combina tradición y modernidad de manera sobresaliente:

  • Homenaje a las raíces: Se ha presentado el libro “Panaderas y reposteras. Mujeres en el comercio de La Laguna”, un reconocimiento al legado femenino en la economía local.
  • Vanguardia atlántica: El chef Adrián Oliveira (Bejeque) encandiló al público con un showcooking que fusiona técnicas japonesas con producto de las islas, seguido por la recreación del tradicional guiso ‘Sorimba’ con gofio local.
  • A por el trono nacional: Cuatro establecimientos del municipio (Cafetería Los Majuelos, La Candela, Bocatería 922 y La Fosforera) defienden estos días sus propuestas gastronómicas aspirando al certamen nacional Mejor Bocata de España 2026.

La concejal de Comercio y Turismo lagunera, Estefanía Díaz, se ha mostrado orgullosa del despliegue: "GastroCanarias es una oportunidad magnífica para seguir posicionando al municipio como destino gastronómico, pero también para reconocer el trabajo diario de nuestros restaurantes, bodegas y pequeños comercios, que son quienes mantienen viva esta identidad".

Hecansa diseña las claves de la "nueva hostelería"

El futuro del sector también se cocina en esta feria. La empresa pública Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa), adscrita a la Consejería de Turismo y Empleo, estrenará este jueves 21 de mayo un novedoso formato de participación organizando un gran foro de debate. A partir de las 10:00 horas, dieciocho expertos analizarán los nuevos retos del sector, las competencias emergentes en el mercado laboral y el diseño de experiencias hoteleras de primer nivel.

Noticias relacionadas y más

Además de promocionar su oferta formativa para el próximo curso 2026-2027 —que pondrá a disposición de los jóvenes 280 plazas distribuidas en seis ciclos formativos—, un grupo de ocho alumnos y alumnas de Gestión Hotelera y Cocina de los centros de Santa Cruz y Santa Brígida se encuentran trabajando en distintos espacios del salón, demostrando sobre el terreno la excelencia del modelo de Formación Dual de las islas.

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