Dávila responde a los memes de la Pasarela Peatonal de Padre Anchieta: "Los trayectos peatonales se reducen un 10%"

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha respondido este miércoles el funcionamiento de la nueva pasarela de Padre Anchieta, en La Laguna, después de que la infraestructura haya generado comentarios y vídeos humorísticos en redes sociales.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno insular, Dávila se refirió al "cachondeo" creado en torno a la obra y aseguró que los primeros datos del Cabildo reflejan una reducción del 10% en los trayectos peatonales. La presidenta sostuvo que esa mejora es "objetiva" y que debe valorarse a partir de mediciones, más allá de la reacción inicial que ha provocado el diseño de la pasarela.

41.000 vehículos en un día sin retenciones

Además de los datos sobre los peatones, Dávila también aportó datos sobre la circulación. Según indicó, este miércoles pasaron por la rotonda unos 41.000 vehículos y no se detectaron retenciones en ninguna franja horaria.

La presidenta señaló que, tras los primeros días de uso, se aprecia una circulación más fluida en el entorno y en los accesos a la TF-5. Aun así, pidió prudencia antes de sacar conclusiones definitivas, ya que el Cabildo necesita recopilar información durante más tiempo.

María Pisaca

Más datos antes de evaluar el impacto definitivo

El objetivo de la actuación es reducir los tiempos de trayecto en torno a un 20% en un punto conflictivo para la movilidad del área metropolitana. La presidenta insular afirmó que algunos usuarios ya perciben desplazamientos más continuos, pero insistió en que harán falta al menos un par de semanas para disponer de mediciones más completas.

La evaluación tendrá en cuenta tanto el comportamiento del tráfico como el uso peatonal de la infraestructura. Solo entonces, explicó, se podrá conocer con más precisión el efecto real de la pasarela sobre la movilidad en la zona.

Primer balance de una obra polémica

La puesta en marcha de la pasarela supone el primer examen real para una obra que ya venía generando debate antes de su apertura. De momento, el Cabildo presenta un balance inicial positivo: menos recorrido para peatones, mayor continuidad para los vehículos y ausencia de retenciones en la jornada analizada.

Dávila, no obstante, evitó cerrar el debate con datos todavía parciales. La presidenta defendió la utilidad de la infraestructura, pero dejó la evaluación definitiva para cuando haya suficientes registros de tráfico y uso peatonal.