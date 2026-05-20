Cuidado si tu móvil se queda sin batería: esta es la estafa que utiliza la tarjeta SIM para vaciar las cuentas bancarias de los tinerfeños

Los ciberdelincuentes siguen utilizando métodos para estafar a sus víctimas y el avance de las tecnologías han contribuido a desarrollar nuevas técnicas de estafa para acceder a las cuentas bancarias de las víctimas. Con el paso del tiempo, la llegada de Internet y la digitalización, las víctimas por ciberdelincuencia han aumentado notablemente.

Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional se encargan de alertar a los ciudadanos sobre cómo evitar cualquier tipo de fraude con el objetivo de que puedan protegerse y saber cómo actuar ante estas situaciones.

Así funciona el SIM swapping

Desde el INCIBE explican que los ciberdelincuentes "intentan duplicar de forma fraudulenta la tarjeta SIM del dispositivo móvil de una persona. Para ello suplanta su identidad a fin de conseguir un duplicado de la misma. Posteriormente, una vez que la víctima se queda sin servicio telefónico, accede a su información personal y toma el control de sus aplicaciones, suplantándole en sus redes sociales, cuentas de correo electrónico o banca digital, utilizando los SMS de verificación que llegan al número de teléfono. De esta forma el ciberdelincuente puede recuperar los mensajes de texto de confirmación con las claves y realizar algún ciberdelito con estas credenciales, como puede ser realizar una operación bancaria y suplantaciones de identidad".

Así funciona el SIM Swapping / ShutterStock

Cómo evitar ser víctima de este fraude

Los expertos en ciberseguridad recomiendan a los ciudadanos adoptar una serie de medidas para protegerse ante estos engaños que pueden afectar cuando menos se lo esperan:

Activar la autenticación en dos pasos

Utilizar aplicaciones como Google Authenticator o Microsoft Authenticator

No abrir enlaces sospechosos recibidos por SMS o correo electrónico

No compartir información personal de más en redes sociales

Nunca facilitar datos personales o bancarios por teléfono

Mantener contraseñas seguras y actualizadas

Cuidado con las redes wifi públicas para realizar operaciones

Descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales

Además, las autoridades aconsejan guardar todos las evidencias, contactar con tu banco para que bloqueen las cuentas y presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.