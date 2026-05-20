La Aemet anuncia rachas puntualmente muy fuertes para este jueves en Tenerife
La zona más afectada por el viento será el extremo noroeste y en la vertiente sur de Anaga
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves en Tenerife una jornada con predominio de cielos nubosos, sobre todo en el norte, por debajo de 800 a 900 metros, sin descartar alguna llovizna ocasional de madrugada en medianías, y con apertura de amplios claros durante las horas centrales del día.
En el resto de la isla estará poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el sur por la mañana.
Las temperaturas estarán en ligero ascenso, salvo ligeros descensos de las máximas en zonas bajas del nordeste. En concreto, los termómetros oscilarán entre los 18 y 24 grados.
El viento soplará moderado del norte a noroeste, con intervalos de fuerte a últimas horas en el extremo noroeste y en la vertiente sur de Anaga, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte.
Previsión general
En cuanto a la previsión del tiempo para el conjunto del archipiélago, se espera que esté nuboso en el norte del archipiélago, abriéndose amplios claros durante las horas centrales del día.
En zonas altas y resto de vertientes, poco nuboso o despejado con algunos intervalos nubosos en el sur de las islas montañosas por la mañana. Calima en altura sobre Lanzarote y Fuerteventura.
Viento de componente norte en zonas bajas, con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sudeste de las islas montañosas por la noche, y flojo a moderado del sudeste en medianías y zonas altas.
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