El segundo teniente de alcalde de Puerto de la Cruz sufre una agresión a las puertas del Ayuntamiento

La agresión sufrida por el concejal de Puerto de la Cruz Alonso Acevedo ha generado una respuesta de condena por parte de distintas instituciones y formaciones políticas del norte de Tenerife. El Ayuntamiento portuense, el Ayuntamiento de La Orotava y el PSOE de Puerto de la Cruz han expresado públicamente su rechazo a lo ocurrido y han trasladado su apoyo al edil, que presentó denuncia y parte de lesiones tras el incidente.

Acevedo, segundo teniente de alcalde y responsable de Servicios Generales y Desarrollo Comercial, sufrió una contusión después de recibir un golpe en las inmediaciones del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz durante la mañana del pasado viernes. El edil puso los hechos en conocimiento de las autoridades competentes y el caso queda ahora pendiente de la investigación correspondiente.

Más allá de las circunstancias concretas del episodio, las reacciones públicas han coincidido en un mismo mensaje: la violencia no puede tener cabida en la vida democrática ni en la relación entre ciudadanía y representantes públicos.

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz pide respeto y tolerancia

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz fue la primera institución en pronunciarse tras conocerse los hechos. En un comunicado, la corporación expresó su "más firme condena" ante la agresión sufrida por Alonso Acevedo y rechazó cualquier acto violento, especialmente cuando se dirige contra cargos públicos en el ejercicio de sus funciones.

El consistorio defendió que la convivencia democrática debe apoyarse en valores como el respeto, el diálogo y la tolerancia. También trasladó su solidaridad al concejal y le deseó una pronta recuperación.

La institución municipal recordó, además, que el edil ya había presentado la correspondiente denuncia, así como un parte médico por las lesiones sufridas. El Ayuntamiento confía en que el procedimiento permita esclarecer lo ocurrido con rapidez y determinar las responsabilidades que puedan derivarse.

La Orotava se suma al apoyo al concejal portuense

El Ayuntamiento de La Orotava también ha mostrado su apoyo a Alonso Acevedo y ha condenado de forma expresa la agresión. El alcalde, Francisco Linares, manifestó que la violencia "no tiene cabida en democracia y menos aún contra una persona que dedica su tiempo a trabajar por su ciudad".

Desde el consistorio orotavense se subrayó que este tipo de actitudes no pueden tolerarse ni normalizarse. Linares fue especialmente contundente al señalar que "no hay derecho" y que ninguna circunstancia justifica una agresión.

La corporación villera también quiso situar el debate en un plano institucional. Según trasladó, un ataque a un cargo público no debe entenderse solo como un hecho personal, sino como una acción que puede afectar al normal desempeño de la función pública y al clima de convivencia. Por ello, el Ayuntamiento reiteró su defensa del respeto, el diálogo y la tolerancia como bases de la vida democrática.

El PSOE de Puerto de la Cruz condena los hechos

El PSOE de Puerto de la Cruz se sumó igualmente a los mensajes de rechazo y expresó su respaldo al concejal de Coalición Canaria. La formación socialista condenó "sin matices" cualquier acto de violencia, intimidación o falta de respeto en el municipio, con independencia de la persona afectada o de su sigla política.

En su comunicado, el PSOE portuense recordó que representantes públicos y miembros de la familia socialista también han sufrido en el pasado situaciones de este tipo. La agrupación señaló que, ante episodios así, la respuesta debe ser siempre la misma: condena firme, solidaridad con la persona afectada y compromiso con los valores democráticos.

El partido hizo además un llamamiento a la responsabilidad colectiva, al respeto mutuo y al diálogo como únicas vías para resolver diferencias. También defendió que Puerto de la Cruz es un municipio plural y diverso, donde la convivencia debe protegerse entre todos.