El restaurante de este pueblo marinero de Tenerife donde el pescado fresco es el gran protagonista
El establecimiento también cuenta con opciones alternativas a los productos del mar para satisfacer a todos sus clientes
En uno de los pueblos marineros más conocidos del sur de Tenerife, se encuentra en local especializado en pescado fresco y productos del mar que conquista a quienes lo visitan. Se trata del Restaurante Playa Tajao, un establecimiento que se ha convertido en una parada obligatoria en la isla para quienes busquen disfrutar de la cocina con productos del mar.
Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado el establecimiento y no han dudado en recomendar la experiencia gastronómica a sus seguidores, destacando tanto su ubicación como sus elaboraciones. "Está en uno de los pueblos marineros más bonitos de Tenerife. Es conocido por su pescado fresco y muchos otros platos del mar", explican.
Diferentes opciones para abrir el apetito
Entre sus platos más recomendados y destacan aparecen diferentes alternativas elaboradas con productos del mar. En su visita, los tiktokers comenzaron disfrutando del salpicón de pulpo y destacan la cantidad de pulpo que lleva el plato frente al resto de ingredientes. "Son detallitos que hay que valorar", destacan.
También probaron la sopa de pescado y marisco y las almejas a la marinera, destacando el sabor de la salsa que las acompaña. "Tengo que decir que están buenas y son diferentes, no había comido almejas así", comentan.
Pescado fresco a elegir en el mostrador
Otra de las elaboraciones imprescindibles es la pasta marinera, un plato que no puede faltar cada vez que visitan el restaurante. "Es el plato que siempre que venimos aquí lo pedimos", aseguran. Además, el establecimiento cuenta con un mostrador de pescado fresco donde los clientes pueden elegir directamente la pieza que desean comer.
En este caso, optaron por un rascacio frito, un pescado que no destacan por ser muy sabroso.
Como broche final, la experiencia terminó con un postre casero perfecto para disfrutar de un toque dulce sin resultar pesado como es la mousse de limón,
Horario y ubicación
El restaurante Playa Tajao se encuentra en la calle Callao Hondo, 11, en el municipio de San Miguel de Tajao. Cuenta con 4,4 estrellas en Google, una valoración que demuestra la satisfacción de quienes han acudido al establecimiento y han
Abre de lunes a jueves de 12:00 a 18:00 horas para ofrecer almuerzos, mientras que de viernes a domingos amplía su horario hasta las 21:00 horas.
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