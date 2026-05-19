El presidente de la Xunta de Galicia visitará este jueves Los Realejos
Alfonso Rueda acudirá a una misa en la Parroquia Matriz del Apóstol Santiago, copatrón del municipio tinerfeño
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, visitará este jueves el municipio tinerfeño de Los Realejos, donde asistirá a una misa en la Parroquia Matriz del Apóstol Santiago, copatrón del municipio.
El alcalde de Los Realejos, Adolfo González, indica en un comunicado que esta visita institucional "servirá para estrechar aún más los profundos lazos culturales, históricos y espirituales que unen a las comunidades hermanas de Galicia y Canarias", que estará representada por su vicepresidente, Manuel Domínguez.
Esta visita se enmarca en la conmemoración del 530 aniversario de Santiago Apóstol y supone "un reconocimiento a la huella histórica gallega presente en Canarias y al legado jacobeo que ha permanecido vivo durante más de cinco siglos en nuestra tierra", indica la concejala de Patrimonio Histórico, Isabel Socorro.
Según el programa previsto, a las 18:45 horas será la llegada del presidente de la Xunta de Galicia a la Plaza Viera y Clavijo de Los Realejos, donde será recibido por autoridades locales, representantes institucionales, así como vecinos y vecinas del municipio.
Posteriormente, a las 19:00 horas, tendrá lugar la celebración de la eucaristía votiva a Santiago Apóstol.
Durante la ceremonia se realizará además una ofrenda floral conjunta por parte de la Xunta de Galicia y del Ayuntamiento de Los Realejos como muestra de hermanamiento y respeto mutuo entre ambos pueblos.
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