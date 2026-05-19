Podemos ofrece su sede en Tenerife para informar a migrantes sobre la regularización

Podemos ha abierto desde este martes su sede en Tenerife como punto de información sobre el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, cuyo plazo finaliza en junio y que, en su opinión, debería ser prorrogado para paliar el "colapso" inicial y ofrecer garantías de seguridad y legalidad a los solicitantes.

La secretaria de Derechos Sociales de Podemos Canarias, Idaira Afonso, ha presentado el punto informativo situado en la sede de la formación en Tenerife, en el camino de San Lázaro de La Laguna, para "ayudar a que nadie se quede" sin información sobre el proceso de regularización extraordinaria.

La sede estará abierta para estos fines todos los martes hasta el 23 de junio en horario de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas, y la formación precisa que en este punto sólo se ofrecerá información y orientación y no se tramitan expedientes ni se entrega documentación.

Al mismo tiempo Podemos ha inaugurado la página en internet https://www.canariasregulariza.com, disponible en 11 idiomas y con asistencia mediante inteligencia artificial con el mismo objetivo.

Idaira Afonso ha expresado su intención de llegar al máximo de personas posibles para que puedan cambiar su situación y acceder a este derecho "con esta puerta que se abre justo ahora", y ha señalado que cuando empezó el proceso se produjo un colapso en algunas oficinas, centros y entidades que estaban adheridas a este procedimiento.

Por ello Podemos Canarias entendió que era necesario abrir un punto informativo ya que "se veía que la gente estaba demandando esa información, porque hay que cumplir determinados requisitos, entregar determinada documentación y el plazo no es demasiado amplio".

A su juicio, uno de los fallos de esta regularización ha sido la información a las personas afectadas e interesadas y que pueden tener "miedo" a recabar más detalles al encontrarse en situación no regular, a lo que se suma el corto periodo para hacerlo.

También se necesitan informes de administración pública y todo ello retrasa la recogida de toda la información que debe presentar cada persona que quiera acogerse a este procedimiento y por ello, ha proseguido Afonso, Podemos quiere facilitar el proceso informativo.

"Queremos poner toda la ayuda que sea posible porque se estaban colapsando servicios como los de Bienestar Social de los distintos municipios, que ya bastante carga de trabajo tienen simplemente por informar a las personas, puesto que es su derecho", ha abundado la dirigente de Podemos Canarias.

Idaira Afonso ha expresado además su deseo de que haya una prórroga al plazo establecido para la regularización extraordinaria con el objetivo de subsanar los problemas producidos sobre todo al principio del proceso.

Se trata de "beneficiar a la mayoría social, porque al final abrir los derechos nos beneficia a todas y se trata de regularizar para que todas esas personas que ya están aquí y prestan servicio y trabajan aquí puedan hacerlo con garantías de legalidad y de seguridad", ha finalizado Afonso.

En la "Guía para la regularización extraordinaria 2026 en Canarias" que ofrece Podemos en internet se indica que la formación "acompaña en tu proceso para resolver tus dudas y conseguir tus papeles", al tiempo que se advierte de que aportar documentación falsa es delito y supone la denegación automática.

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"¡No te fíes de mafias ni bulos! Toda la información oficial es gratuita", enfatiza Podemos Canarias.