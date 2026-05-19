GastroCanarias 2026 arranca en Tenerife con baristas, cocina en directo y concursos

Dicen que a falta de pan, buenas son tortas. Pero en GastroCanarias 2026, la mayor feria profesional del sector de la hostelería, restauración y alimentación en el Archipiélago, no falta ni pan ni vino y, como también manda el refrán, hacen que las penas sean menos. Desde primera hora de la mañana, con la carta sobre la mesa, el evento se pone en marcha con una agenda que hierve entre baristas, cocina en directo, talleres y concursos. "Venimos para aprender de las últimas novedades en cocina y para, como se suele decir, dar más vueltas que una croqueta", admite Miguel Hernández, uno de los primeros asistentes en ser pillados con las manos en la masa.

Concursos, demostraciones y elaboraciones en vivo y en directo

Desde primera hora de la mañana, el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, con sus stands, exposiciones y robots de cocina campando a sus anchas, entra en calor con la inauguración oficial y el vigésimo Campeonato de Canarias de Cocina con su alimento sorpresa, el ñame. "A mi no me gusta mucho el ñame", cuenta Domingo, otro de los asistentes, "pero seguro que los platos salen buenísimos".

GastroCanarias 2026 comienza en Tenerife con baristas y cocina en directo / Arturo Jiménez

En esta úndecima edición, más de 20.000 personas disfrutarán de la feria, junto a más de 200 puestos que representan a alrededor de 80 empresas públicas y privadas, mientras pasean y se dejan llevar por unos aromas que alegran el olfato y abren el apetito a cualquiera. "Nosotros tenemos un bar en el norte y venir a eventos como este suponen, sin duda, un aprendizaje constante. No solo por la comida y las nuevas tendencias, también hay muchas empresas a la última para mejorar los negocios", admite de nuevo Miguel, que visita el evento por tercera vez consecutiva.

Cocineros, panaderos o pizzeros, todos juntos en un mismo lugar

La guinda del pastel también llega con los fogones. Donde comen dos, comen tres y al tiempo que estudiantes, profesionales o, simplemente, hambrientos se detienen aquí y allá para aprender y picotear, la feria abre espacio para especialidades como el café, la pizza, la pasta o las nuevas tendencias de la cocina. "Es mi primera vez en la feria y me encanta. Es el sitio perfecto para que conozcan tu trabajo y para que demuestres lo que sabes hacer", cuenta Mirco Venturri, un repostero italiano de Dulpán, una panadería y pastelería canaria.

Algunas de las elaboraciones en pastelería que se pueden disfrutar en el evento / Arturo Jiménez

Desde la cocina italiana hasta la francesa, sin perder de vista a la española. "No hay nada como el pescadito de la tierra. La pasta y la pizza están muy buenas, no te digo que no, pero donde me pongan una buena vieja que me quiten lo demás", comenta Lorenzo, otro asistente, a la vez que prueba un alfajor de Haricana, un negocio de repostería. La feria, más allá de la variedad de gastronomía de distintos países, reúne en un mismo espacio a restaurantes, obradores e, incluso, supermercados, que compartirán escaparate durante dos días más. Una oferta a la que se puede acceder por 20 euros la entrada y en la que cualquiera podrá poner a pruebas sus cinco sentidos y deleitarse con las mejores elaboraciones. «El ambiente», admite Fulgencio Gutierrez, mientras saca tres barras de pan del horno de Haricana, «es inmejorable, y eso que tan solo llevamos un par de horitas; aún así, la gente parece tímida y hasta que no les ofreces no se atreven a coger cacho».

Galicia, la comunidad invitada

Esta nueva edición, además, habla canario y "fala galego". "Este año Galicia es nuestro destino invitado, una tierra que, al igual que las islas, están profundamente ligadas al producto y al territorio", detalla Cristina Hernández, directora de la plataforma de GastroCanarias. "Las alimentción ya no se entiende únicamente desde un plato", continúa, "también se construye desde la manera en la que defendemos nuestra identidad y hacemos sostenible nuestros proyectos humanamente". Por su parte, describe Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife y consejero de Turismo, "la comida hace tiempo que ha trascendido como mero hecho fisiológico: ha pasado de ser un placer, a convertirse en parte de nuestra vida cotidiana".

"Creo que eventos como este, son una gran oportunidad para darse a conocer, aprender y entender, un poquito más, nuestra cultura; y porque no, del resto de países también", concluye Lorenzo. Aquí, cada maestrillo tiene su librillo y el resultado, como en toda buena receta, dependerá de la mezcla entre producto, oficio y una feria que intenta que todo salga a su punto.