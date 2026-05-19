La DGT lo confirma: multa de 200 euros y pérdida de 4 puntos del carné para los conductores tinerfeños por ignorar la señal S-991f

La Dirección General de Tráfico (DGT) amplió el año pasado el catálogo de señalización, incorporando nuevas señales en las carreteras con el objetivo de adaptarse "a los cambios sociales, tecnológicos y de movilidad" y que los conductores sepan cómo responder ante las actuales situaciones de tráfico.

El problema que surge con estos nuevos distintivos es que la mayoría de conductores desconocen su significado y no saben que se enfrentan a graves sanciones económicas por ignorarlas. Una de las señales es la S-991f, un distintivo que busca controlar la separación mínima entre dos vehículos.

¿Qué significa la señal S-991f?

La señal S-991f indica la presencia de un sistema de control de distancia de seguridad en un punto o tramo concreto, según el Reglamento General de Circulación. El objetivo es que sirva como un aviso de que existe un radar que comprueba si los conductores mantienen la separación adecuada con el vehículo que circula delante.

Esta distancia suele establecerse en 70 metros, aunque la señal puede ir acompañada de paneles adicionales con información específica. Se trata de una señal de color azul en la que aparece un coche. Un camión y una moto y otra señal en su interior que indica la separación que se debe dejar con el vehículo delantero.

Las multas a las que se enfrentan los conductores

"Todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos un espacio libre que le permita detenerse, en caso de frenado brusco, sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado", recoge el RGC.

Por lo tanto, no respetar la distancia de seguridad está considerado una infracción grave y los conductores se enfrentan a sanciones de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné de conducir. Además, si la conducta se considera temeraria, la multa puede ascender a 500 euros y suponer la retirada de 6 puntos.

¿Cuál es la distancia de seguridad correcta?

La DGT recomienda aplicar la conocida regla de los dos segundos. "Para evitar un alcance son necesarios, al menos, dos segundos de diferencia entre vehículos, que pueden calcular pronunciando ‘1101, 1102...’ respecto a un punto fijo en la vía", explican. Por lo tanto, si antes de terminar la cuenta el conductor ya ha llegado a ese mismo pinto, significa que circula demasiado cerca del vehículo delante.

Este truco no sirve para todas las situaciones, ya que en condiciones meteorológicas adversas como lluvia, niebla o nieve, la distancia debe ser todavía mayor.

Además, desde el organismo insiste en la importancia de mantener la atención plena en la carretera y evitar las distracciones al volante.