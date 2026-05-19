El cuarto telescopio TTT ve su primera luz desde el Observatorio del Teide

El cuarto telescopio del sistema Two-meter Twin Telescope (TTT), instalado en el Observatorio del Teide, ha alcanzado su primera luz con una imagen de la galaxia espiral M104, conocida como la Galaxia del Sombrero. Este hito consolida a la infraestructura situada en Tenerife como el mayor sistema robótico óptico del mundo, según ha informado la empresa de investigación privada Light Bridges, gestora del proyecto.

El nuevo instrumento, denominado TTT4, es el segundo telescopio de dos metros de apertura del conjunto. Su primera imagen científica muestra una galaxia situada a unos 31 millones de años luz, en la constelación de Virgo. La observación permite comprobar el rendimiento óptico del sistema y marca un nuevo paso en la expansión de esta infraestructura astronómica en Canarias.

La primera luz de un telescopio supone el momento en el que el instrumento capta su primera imagen astronómica útil. En este caso, la elección de M104 ha permitido evaluar con detalle la calidad del sistema, ya que la galaxia aparece vista prácticamente de canto, con un bulbo central brillante y una característica banda de polvo.

La Galaxia del Sombrero, una prueba para medir la calidad óptica

La imagen obtenida por el TTT4 no solo tiene valor simbólico. También sirve como prueba técnica para analizar la capacidad del telescopio. Según Light Bridges, la detección de detalles estructurales en la galaxia, la simetría de las estrellas del campo y la presencia de pequeñas galaxias de fondo son indicadores de la profundidad alcanzada y del buen comportamiento del instrumento.

La Galaxia del Sombrero debe su nombre a su forma característica, marcada por una banda oscura de polvo que atraviesa su zona central. En la imagen captada desde el Teide, estos rasgos permiten comprobar aspectos clave como la nitidez, la estabilidad y la capacidad de observación del nuevo telescopio.

Con esta prueba superada, el TTT4 queda incorporado al conjunto de telescopios robóticos de la infraestructura. El sistema pasa así a contar con cuatro instrumentos preparados para operar de forma automatizada.

Validación astrométrica y código internacional R18

Además de captar su primera imagen, el cuarto telescopio ha superado la validación astrométrica mediante la medición científica de la posición de asteroides cercanos a la Tierra. Esta validación confirma la precisión del instrumento para registrar posiciones de objetos en movimiento en el cielo.

La precisión de las mediciones ha sido confirmada por el Minor Planet Center, centro de referencia de la Unión Astronómica Internacional, que ha asignado al telescopio el código de observatorio R18. Este reconocimiento permite integrar sus observaciones en los circuitos científicos internacionales relacionados con el seguimiento de cuerpos menores del Sistema Solar.

Cuatro telescopios robóticos en una misma infraestructura

El TTT queda compuesto ahora por cuatro telescopios robóticos: dos de 80 centímetros y dos de dos metros de apertura. Todos ellos están diseñados para funcionar de manera automatizada y maximizar la eficiencia científica y tecnológica.

La infraestructura combina robótica, procesamiento avanzado de datos, inteligencia artificial y modelos de explotación orientados a obtener el máximo rendimiento de las observaciones. Light Bridges destaca que el sistema está preparado para operar de forma autónoma y responder a distintas necesidades científicas y tecnológicas.

Más allá de su uso en astronomía colaborativa, el TTT se presenta como una plataforma con potencial en áreas vinculadas al espacio, tanto en investigación como en aplicaciones tecnológicas.

Defensa planetaria, vigilancia espacial y comunicaciones ópticas

Entre las aplicaciones señaladas por la empresa gestora figuran la defensa planetaria, la vigilancia espacial y las comunicaciones ópticas tierra-espacio. La combinación de telescopios de gran apertura, condiciones atmosféricas favorables, operación robótica y capacidad de procesamiento avanzado convierte al sistema en una herramienta especialmente valiosa para estos campos.

El comunicado menciona también el proyecto LUMALLA, vinculado a comunicaciones ópticas tanto clásicas como cuánticas. Esta línea sitúa al TTT en un ámbito tecnológico emergente, relacionado con nuevas formas de transmisión de información entre la Tierra y el espacio.

La infraestructura puede ser útil igualmente para la ciencia de respuesta rápida, el seguimiento de objetos cercanos a la Tierra, la inteligencia artificial aplicada a sistemas robóticos y el tratamiento de grandes volúmenes de datos científicos.

Una inversión privada con participación canaria

Los telescopios del sistema TTT han sido financiados íntegramente con capital privado, con participación mayoritaria de inversores canarios. Según Light Bridges, esa aportación se ha canalizado a través de instrumentos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), especialmente la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC).

La compañía sostiene que esta operación demuestra que el REF puede servir como herramienta para movilizar inversión privada hacia infraestructuras científicas y tecnológicas de alto valor añadido.