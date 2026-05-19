Los 'coles' del sur de Tenerife se blindan contra las olas de calor: 51 centros se convertirán en oasis a partir del próximo curso

Aunque la sensación de verano en Canarias parece que se está retrasando y todavía no han llegado las temidas olas de calor asociadas a esta época del año, los centros escolares de Tenerife ya se están preparando para hacer frente a los efectos del cambio climático. En concreto, 51 centros del sur de la Isla se adaptarán para combatir las altas temperaturas y se convertirán en auténticos oasis climáticos a partir del próximo curso académico.

Esta fue una de las principales conclusiones que se pudieron extraer de la reunión de trabajo que mantuvo esta mañana el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, con la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila. El encuentro se había planteado para abordar, entre otros asuntos, el seguimiento del convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones que contempla, precisamente, la creación de espacios de sombra en centros educativos. Y es que en octubre del año pasado, el Cabildo de Tenerife y la Consejería de Educación acordaron la implantación de espacios de sombra en colegios e institutos de la Isla para evitar la suspensión de clases con la subida de temperaturas, como ya ha ocurrido en varias ocasiones.

Cinco obras finalizadas y seis en proceso

Del medio centenar de centros en los que se planteaba incorporar estos refugios climáticos, cinco ya han finalizado las obras y seis se encuentran en fase de ejecución. Las 40 intervenciones restantes ya están contratadas y se encuentran en fase administrativa, a la espera de ser ejecutadas. Y es que el departamento pretende aprovechar el periodo estival a propósito de que se pause la actividad lectiva para la realización de las obras. Pues la intención del consejero es que las zonas de sombra comiencen a estar operativas a partir de septiembre: "Si todo sale bien, al inicio del curso 2026 - 2027 unos 51 centros del sur de Tenerife habrán concluido sus obras", señaló.

Entre las principales actuaciones destaca la instalación de pérgolas, cubiertas ligeras, velas tensadas y otras infraestructuras, en función de las condiciones y necesidades de cada centro educativo. El acuerdo contempla una inversión de cerca de 2,2 millones de euros por parte de la institución insular, que la Consejería ejecutará dentro del Plan de Adaptación de los Centros Educativos a las Altas Temperaturas —impulsado para favorecer entornos escolares más seguros, sostenibles y adaptados a la realidad climática actual—. Y si esta financiación total se repartiera en cantidades equitativas, la suma que recibiría cada centro sería de 42.799 euros.

Educación saca a licitación la reforma del centro de educación especial Hermano Pedro Educación saca a licitación la redacción del proyecto de reforma del Centro de Educación Especial (CEE) Hermano Pedro. Así lo anunció esta mañana el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, al salir de una reunión de trabajo con la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila. Este recurso alojativo es el único dependiente de la Consejería de Educación que atiende a menores con gran dependencia en la Isla. Y desde hace tiempo viene reclamando una mejora de las infraestructuras. Por este motivo, Suárez ha decidido no "dar la espalda" a una de las principales demandas de la comunidad educativa de Tenerife. Así, adelantó que ya se ha sacado a licitación la redacción del proyecto de ejecución de las futuras obras de mejora del centro, con una inversión aproximada de 485.000 euros. Y avanzó que la previsión es que el proyecto pueda estar redactado para octubre. Dávila, por su parte, reconoció que el centro necesita una intervención "urgente". Y aseguró que el Cabildo estaría en disposición de colaborar en lo que se refiere a las obras de la residencia. "Es una reforma complicada, costosa y que podría incluso superar los 12 millones de euros, pero es lo suficientemente importante como para que sea compartido por ambas administraciones", apuntó.

Aunque por el momento el proyecto está cerrado para 51 de los 277 centros de la Isla, lo que significa que solo se desarrollará en dos de cada diez instalaciones (18,4%), Suárez puso sobre la mesa ampliar su proyección en el área metropolitana y el norte de la Isla. "La colaboración entre administraciones está siendo clave para seguir avanzando en la mejora de las infraestructuras educativas de Tenerife”, mencionó. Algo en lo que coincide el Cabildo, que ya contempla la estudiar la continuidad de la iniciativa.

¿Qué colegios se beneficiarán de la inciativa?

Entre las actuaciones ya finalizadas se encuentran los centros de educación infantil y primaria (CEIP) Igueste, en Candelaria; Llano de las Naciones y Juan Bethencourt Alfonso, en San Miguel de Abona; y San Isidro, en El Rosario, además del Centro de Educación Obligatoria (CEO) en Arona. Por su parte, las obras actualmente en ejecución corresponden a los colegios Agache, en Güímar; Carmen Álvarez de la Rosa y Príncipe Felipe, en Candelaria; Tijoco Bajo, en Adeje; La Pasada, en Granadilla de Abona, y el Instituto de Educación Secundaria (IES) San Miguel, en San Miguel de Abona.

A esta iniciativa pionera se suman los cabildos de La Gomera y Lanzarote, que también han firmado sus respectivos convenios con la Consejería de Educación, en el marco de la estrategia autonómica para avanzar en la adaptación climática de las infraestructuras educativas del Archipiélago.

Durante su intervención, la presidenta del Cabildo también anunció que Tenerife acogerá el próximo Congreso Nacional de Formación Profesional (FP). El evento, que se celebrará los días 8 y 9 de abril de 2027, reunirá a más de 1.500 personas, entre estudiantes y personal de centros formativos de todos los rincones de España. "Somos la institución que mayor inversión y política de becas tiene en este momento en el país, de ahí que hayamos conseguido que se realice este importante congreso en nuestra Isla", señaló. A su juicio, la FP en Tenerife es "ejemplar" y la celebración de este evento supondrá una oportunidad para poner en valor su importancia.