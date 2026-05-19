El Cabildo de Tenerife proclive a la ampliación del Polígono Industrial de Güímar

El Cabildo de Tenerife se muestra proclive al crecimiento del Polígono Industrial Valle de Güímar. El consejero insular de Industria, Manuel Fernández Vega, asegura que en su departamento «apostamos por la ampliación de ese polígono y también por crear más suelo industrial en la isla, porque Tenerife tiene déficit de suelo industrial». En el caso de la comarca Sureste, la Corporación insular cuenta con una propuesta formal realizada por el Ayuntamiento de Güímar, iniciativa que «hay que estudiar» para definir «si cabe esa posible ampliación, desde el punto de vista del planeamiento territorial».

El 26 de noviembre pasado y con los votos a favor del gobierno municipal, el Pleno del Ayuntamiento de Güímar aprobó la propuesta de la Alcaldía de ampliar el Polígono Industrial Valle de Güímar para uso comercial, medida rechazada por la oposición. Se trata de 300.000 metros cuadrados de suelo rústico situado por encima de la autopista, una superficie que en la actualidad cuenta con la calificación de suelo rural. Su realización requiere que el Ejecutivo regional modifique el Plan Director de Polígonos Comerciales de Tenerife. En la culminación del proceso se invertirán varios mandatos, según expuso la secretaria municipal durante la sesión plenaria.

La Entidad de Conservación

Tras la aprobación por el Cabildo de los estatutos de la Entidad de Conservación Urbanística del Polígono Industrial Valle de Güímar, el siguiente paso administrativo es que los ayuntamientos de Güímar y Arafo (Candelaria ya lo hizo) le den el visto bueno definitivo. Le seguirá la incorporación a los estatutos del censo de propietarios que forman parte de la EUC, entre los que existen empresas y organismos públicos (en el Polígono hay parcelas de los ayuntamientos, del Cabildo y de entidades dependientes como el Consejo Insular de Aguas). Realizado este proceso, se convocará la asamblea constituyente, con los propietarios privados y públicos. En la primera asamblea se elegirá al órgano de gobierno: el comité ejecutivo que regirá la Entidad Urbanística de Conservación.

Los estatutos hacen referencia a una participación porcentual de 55 organismos públicos y 45 entidades privadas. Durante el primer año, la parte que le corresponde a los organismos públicos estará sufragada de forma íntegra por el Cabildo y por órganos dependientes (200.000 euros) a través de una subvención nominativa. El resto de la aportación (250.000 euros) será financiada por la Asociación Mixta (que está en proceso de liquidación), que fue la que urbanizó todo el Polígono Industrial de Güímar.

Ha pasado más de una década hasta concretar una figura de gestión de este polígono. El liderazgo del Cabildo, a través de su Consejería de Industria, logró el consenso entre las administraciones y y las empresas. Durante el pasado mandato, se barajó la posibilidad de implantar un Consorcio, pero no llegó a materializarse. Después de estudiar el expediente, «tomamos la decisión, a principios de este mandato, de que la mejor opción era la EUC, una figura que existe en Gran Canaria y que ha permitido que más de una decena de polígonos industriales en esa isla se encuentren bien conservados y mantenidos». En Tenerife, hasta ahora, solo existía la EUC del Polígono Industrial de Granadilla. El resto de polígonos carecen de figuras de conservación, de ahí esa falta de mantenimiento y conservación de los espacios industriales.

Al margen de la creación de la EUC, el Cabildo ha invertido 1.615.000 euros en actuaciones para la mejora del entorno del Polígono en lo que va de mandato, destinados a limpieza del acerado, los viales y los jardines, la sustitución de alumbrado y reposición de báculos, el asfaltado del viario y del aparcamiento y la instalación de cuatro puntos de recarga ultrarrápidos (ocho tomas). Además, amplió el acceso con carriles complementarios para ordenar el tráfico.