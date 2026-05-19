El Cabildo de Tenerife celebra la declaración BIC del cordón trenzado de la vid del Valle de La Orotava

El cordón trenzado del Valle de La Orotava ya cuenta con la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC). El Cabildo de Tenerife ha celebrado la decisión del Gobierno de Canarias, que culmina así el expediente promovido por la corporación insular a través del área de Patrimonio Histórico para proteger una de las técnicas agrícolas más singulares de la Isla.

La técnica del cordón trenzado en bodegas Tajinaste, La Orotava / Arturo Jiménez

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha valorado la declaración como un "reconocimiento histórico" a una práctica "única en el mundo" y profundamente vinculada a la identidad del Valle de La Orotava y de Tenerife. La dirigente insular ha subrayado que esta protección permite preservar un sistema de cultivo, pero también el paisaje cultural y el esfuerzo de quienes han mantenido viva esta tradición durante siglos.

Una técnica agrícola única en el paisaje vitivinícola de Tenerife

El cordón trenzado es un sistema tradicional de conducción de la vid en el que se forman largas parras mediante sarmientos de distintas añadas entrelazados entre sí. Estas estructuras se sujetan con fibras vegetales o sintéticas y se elevan del suelo mediante horquetas de madera o hierro, normalmente a una altura de entre 60 y 80 centímetros.

Arturo Jiménez

Su principal singularidad está en el proceso de amarre. Tras la poda, las varas se arquean para mantener la forma y la dirección características del cordón. Esa manera de trabajar la planta genera un paisaje reconocible, con viñedos que se extienden en largas líneas trenzadas y que distinguen al Valle de La Orotava de otras zonas vitícolas.

El papel del Cabildo, los ayuntamientos y la Denominación de Origen

Por su parte, la directora insular de Patrimonio Histórico, Isabel de Esteban, ha recordado que el expediente fue impulsado por el Cabildo a petición de los ayuntamientos de la comarca y de la Denominación de Origen Valle de La Orotava. La solicitud respondía al "enorme valor patrimonial, etnográfico y paisajístico" de esta técnica tradicional.

Asimismo, ha señalado que esta declaración permitirá reforzar las acciones de conservación y divulgación de una técnica que forma parte de la "memoria colectiva" del Valle de La Orotava y que constituye "un ejemplo excepcional de adaptación agrícola al territorio".